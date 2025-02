Tina Cipollari em Verissimo: "Sem sexo. E o dia do casamento …"Toffanin

Sem sexo, pelo amor de Deus. Tina Cipollari, Comentarista histórico de Homens e mulheres bem como “inimigo jurado” (do ponto de vista da televisão, é claro) da senhora Gemma GalganiFiltro também Silvia toffanin Na entrevista a Muito verdadeirono Canale 5, transmitido na tarde de domingo.

“Estou procurando um marido” show de namoro de MediaSet). ‘Volto ao trono depois de mais de 25 anos. Minha primeira experiência foi certamente diferente porque eu estava imateradomais jovem. Hoje estou procurando um homem cheioNão estou procurando um com grilos para a cabeça. A partir dos pedidos que fiz, alguém poderia pensar que meus pedidos foram feitos apenas com base na riqueza e no lado material. Claro, amor, atenção e tudo vem primeiro, mas também deve haver o lado material, porque eu gostaria de viajar. Sem sexoNo entanto, eu gostaria mais de uma empresa, um homem com quem eu posso viajar pelo mundo e talvez sem filhos, porque não quero complicações, se ele tiver ótimo e que more na Nova Zelândia, o mesmo é bom “.





Tina estava casada com 16 anos Kikò Nalli: «Em algum momento, ambos percebemos que não havia mais aquela paixão entre nós, esse sentimento do passado e decidimos nos separar. Agora vamos concordar mais do que antes quando nos casamos, tanto que, quando as pessoas nos veem por perto, sempre nos pergunte se nos reunimos novamente? Eu nunca estive apaixonado por Follie por amor, nem mesmo pelo meu marido. No entanto, eu estava apaixonado que sim, de uma maneira pequena, no entanto, Nunca louco“.





“O dia do casamento Não foi divertido Como eu havia sobrecarregado com estresse – Cipollari ainda se lembra – então, toda a preparação, o medo dos dias anteriores, eu já tive meu primeiro filho. Eu não gostei de nada. Havia também um momento de crise Onde eu não sabia se deveria me apresentar ou não. De manhã, enquanto eu estava me preparando, eu estava lá que pensei e estava realmente indeciso e depois fui. Eu quero se casar novamente porque gostaria de me reviver naquele dia, no meu primeiro casamento eu estava realmente Um peixe da águaEu nem me lembro do que aconteceu.