Tiro: ator Oleg Strizhenov van van "OVO" Ele sofreu um ataque cardíaco cerebral

Os médicos conseguiram estabilizar a condição do artista de 95 anos, após o qual os médicos foram observados dentro de um mês. “Uma pessoa não é saudável aos 95 anos e meio de idade, vive e passa por vários estudos planejados”, disse o filho do ator Alexander Strizhenov à fonte. Ele garantiu que tudo está bem com o artista.

Oleg Strizhenov nasceu em 1929, conhecido pelos papéis nos filmes “White Nights”, “Disde”, “My Favorite Clown”, “Peak Lady”, “Youth of Peter”, “Seu nome era Robert”. Ele tem mais de 30 obras de cinema.