Tiro: Uniqlo está se preparando para retornar à Rússia

A publicação diz que várias ex -lojas de um bate -papo comum receberam uma pergunta do ex -gerente sobre a oportunidade potencial de voltar ao trabalho.

Ao mesmo tempo: “Não havia detalhes sobre as condições e termos de trabalho”. A Uniqlo também não emitiu declarações oficiais.

De acordo com o Ministério da Indústria e Comércio, que cita o chão, levará um a meio a dois anos para devolver uma empresa tão grande.

Note -se que a entidade legal da LLC exclusiva (RUS) continuará a existir, executará demonstrações financeiras e fornece informações ao fundo de pensão.

A Uniqlo anunciou a suspensão do trabalho na Rússia na primavera de 2022 e finalmente fechou a empresa na Rússia em agosto de 2023, para que o contrato de arrendamento para todas as 50 lojas seja encerrado.