Tiroteio em massa em Montenegro deixa 4 mortos, incluindo duas crianças; Começa a perseguição ao atirador

Um homem armado em Montenegro matou pelo menos quatro pessoas, incluindo duas crianças, depois de abrir fogo na quarta-feira dentro de um restaurante na capital histórica de Cetinje e depois sair e continuar a atirar, segundo relatos da polícia e da mídia local.

A televisão montenegrina Vijesti disse que uma briga no restaurante precedeu o tiroteio e que várias pessoas morreram no local. O atirador, que permaneceu foragido, saiu do restaurante e atirou e matou duas crianças na rua, informou o portal de notícias CDM.

Um porta-voz da polícia disse que pelo menos quatro pessoas foram mortas.

Numa transmissão televisiva em directo a partir do exterior de um centro médico, o primeiro-ministro montenegrino, Milojko Spajic, classificou o incidente como uma “tragédia terrível” e declarou três dias de luto nacional.

Ele não mencionou o número de vítimas, mas disse que quatro pessoas foram levadas a um hospital em Podgorica, a capital, para cirurgia.

“Parece que de acordo com as primeiras informações… o perpetrador não tinha histórico de alguém que fosse membro de grupos do crime organizado. Houve uma briga em que foram usadas armas”, disse Spajic.

O presidente de Montenegro, Jakov Milatovic, também reagiu ao ataque. “Estou chocado e horrorizado com a tragédia em Cetinje… Estamos rezando e esperando pela recuperação dos feridos”, disse Milatovic em comunicado.

Cetinje estava estranhamente silenciosa e as ruas cobertas de neve estavam literalmente vazias, exceto pela aplicação da lei na quarta-feira. Unidades especiais da polícia e antiterroristas em busca do suspeito se espalharam pelas colinas. Cetinje está localizada em um vale raso cercado por montanhas íngremes.

A polícia montenegrina enviou unidades especiais para a área e instou as pessoas a permanecerem em suas casas. As imagens mostraram a polícia isolando um bairro com luzes de rua brilhando com luzes festivas.

“Todas as unidades policiais disponíveis estão no terreno, realizando atividades dentro da sua jurisdição” para prender o suspeito, afirmou a Direção da Polícia do Montenegro num comunicado.

Os tiroteios em massa são comparativamente raros no Montenegro, que tem uma cultura de armas profundamente enraizada.

Em 2022, 11 pessoas, incluindo duas crianças e um homem armado, foram mortas num tiroteio em massa no Montenegro, no qual outras seis pessoas também ficaram feridas.

Apesar das leis rigorosas sobre armas, os Balcãs Ocidentais, compostos pela Sérvia, Montenegro, Bósnia, Albânia, Kosovo e Macedónia do Norte, continuam inundados de armas. A maioria é das guerras sangrentas da década de 1990, mas algumas datam da Primeira Guerra Mundial.