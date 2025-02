Tirumala traupati devasthanams toma medidas contra 18 funcionários não -hindu

Os Tyrupati Devasthanams (TTD) Tirumala tomaram medidas contra 18 funcionários por violarem sua regra que exige que o pessoal siga as tradições hindus.

O Conselho da TTD, dirigido pelo Presidente BR Naidu, havia declarado anteriormente que apenas os funcionários hindus poderiam trabalhar na TTD. No entanto, descobriu -se que esses 18 funcionários praticavam tradições não -hindus, o que levou a uma ação disciplinar.

De acordo com a resolução do conselho do TTD, esses funcionários serão eliminados de seus papéis atuais nos templos de TTD e departamentos afiliados. Eles também são proibidos de participar de qualquer evento ou deveres religiosos hindus.

Os funcionários recebem duas opções: Transfira para os departamentos do governo ou solicite um esquema de aposentadoria voluntário (VRS). O não cumprimento da realização resultará em ações adicionais.

Naidu já havia enfatizado seu compromisso de garantir que Tirumala continue sendo um símbolo da fé e santidade hindus. De acordo com a lei de doação de 1989, os funcionários da TTD devem aderir aos costumes hindus, e o conselho expressou preocupação com a violação que afeta a santidade do TTD e os sentimentos dos devotos.

O líder do BJP e um membro do conselho da TTD, Bhanu Prakash Reddy, apoiou a mudança, afirmando que estava preparado para ver que muitos funcionários que não são hindus eram os necessários.