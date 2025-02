Titan ‘Made in India’ Ott Ott: Naseeruddin Shah está associado a Jim Sarbh em uma nova série da web sobre a marca Ratan Tata

Titan ‘Made in India’ Ott Ott: Naseeruddin Shah está associado a Jim...

A Titan Company está no centro das atenções depois de anunciar que a estréia de ‘Made in India-A History of Titan’ na plataforma OTT que acompanha a viagem da marca desde o início em 1984 para se tornar uma das marcas de consumo mais procuradas da Índia.

Onde ver ‘Made in Índia – uma história de Titan’? Com Naseeruddin Shah e Jim Sarbh, a série de seis partes estreará na plataforma Ott Amazon MX Player. Situado na década de 1980, Naseeruddin Shah desempenha o papel de Industrialista Jehangir Ratanji Dadabhoy Tata e Jim Sarbh é retratado como Xerces Desai. O trailer de trinta e segundos minutos foi lançado há cinco dias, construindo a antecipação de como as duas lendas colaboraram durante esses tempos difíceis para construir um império com seu produto requintado.

Xerxes Desai foi o primeiro diretor administrativo da Titan Company, que desempenhou um papel fundamental na criação da empresa. O JRD Tata, o fundador da Titan Industries, aconteceu por Ratan Tata. A Titan Company Limited, conhecida por relógios de fabricação, foi inicialmente chamada Titan Industries Limited, que também vende jóias, óculos, entre outros acessórios e produtos.

Sobre ‘Made in India – uma história de Titan’ Baseado no livro mais vendido de Vinay Kamath ‘Titan: a marca de consumidor de consumo mais bem-sucedida,’ Made in India-A Titan Story ‘é produzida por filmes de filmes e filmes da todo-poderosa série T. A série Robbie Grewal Management destaca como o relógio que faz com que a marca de consumo navegue cedo para alcançar o sucesso dos negócios.

A narrativa segue os momentos fundamentais da história da relojoaria na Índia. Escrito por Karan Vyas, a série da web captura todos, incluindo a criação do relógio mais fino do mundo e o caminho da glória de Titan.

O diretor -gerente da empresa Titan CK Venkataraman disse: “A viagem de Titan é um testemunho do espírito do empreendedorismo indiano e a paixão de todos os envolvidos na construção de uma marca que ressoa com milhões. Estamos empolgados em compartilhar nossa história com o mundo por meio desta série convincente.

