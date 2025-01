No início da invasão total da Federação Russa na Ucrânia, o cirurgião traumatologista Jurij Kuzettsov viveu por vários meses e trabalhou no porão do Hospital da Cidade de Ovi. Kuznetsov disseQue duas mordidas com transportadoras também foram servidas por colegas com uma mesa de operação e, no porão, estava tão frio que os médicos tiveram que aquecer a medicação para seus corpos para apresentá -los aos pacientes. Kuznetsov e seus colegas continuaram ajudando as pessoas durante a ocupação da cidade com tropas russas. Como os médicos do inventor lembraram, eles trataram e feriram como resultado de bombardeios e bombardeios, aqueles que sobreviveram à tortura e pessoas com bronquite e pneumonia e também nasceram quatro vezes. “Tivemos nossa própria frente – para ajudar a população deixada aqui” – disse Doutor de Jornalista “Boulder”. Em setembro de 2022, passas foram libertadas e, em novembro, o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky pessoalmente pessoalmente Eu dei Ordem de Kuznets “para coragem” iii. Kuznetsov continua trabalhando no Hospital Izyum City.

Desde o início da invasão russa completa, publicamos as fotos todos os dias que mostram como é a guerra. Como muitos de vocês podem notar, mais frequentemente tiramos fotos na Ucrânia é o lado ucraniano da frente. Isso tem um motivo: jornalistas independentes continuam trabalhando na Ucrânia (embora estejam enfrentando a pressão do poder), mas quase permanece na Rússia. Ainda assim, estamos tentando coletar todas as evidências disponíveis.