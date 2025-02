O autor da publicação de Brandon Vaicert chamou a atenção para o alcance de “Iskander” e precisão.

Um foguete modernizado terá mais combustível sólido, o que significa que pode superar mais 1000 quilômetros, explica o jornalista.

Além disso, Iskander estará equipado com um sistema de orientação moderno baseado na navegação e Glonass.

Segundo Vaicert, “o foguete pode se tornar uma arma formidável com a qual a Rússia pode atirar nos caçadores americanos de F-16”.

E, no caso de um conflito direto da Federação Russa com a OTAN, o novo Iskander poderá atacar com sucesso os objetivos na UE, acrescentou o autor do artigo.