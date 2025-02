"Toda a Itália" Por Gabry Ponte Ideal para Eurovision

Alessandra Miszani 22 de fevereiro de 2025

A idéia tem algo competitivo, esportivo, quase épico. Desde que a Estônia anunciou que participará do concurso de músicas do Eurovision com uma peça, expressa, na qual o rapper Tommy Cash canta em um italiano e em ingesas mecênicas um rap no qual ele ridiculariza nosso país, as redes sociais são divulgadas. Entre o indignado e o zangado, mesmo que o riso simples tivesse sido mais saudável. “Isso deve ser produzido”, lê quase todos os lugares. E aqui está a idéia sugestiva: dado que o vencedor de Sanremo, Olly, hesita, por que não enviar ao Eurovision Qual é o novo hino nacional em todos os aspectos, ou seja, toda a Itália por Gabry Ponte, um slogan de um slogan do Post Sanremo . Olly, como vencedor do Festival Italiano, é quem está certo ao participar do evento europeu que está sendo realizado na Suíça, em Basileia, mas o jovem está indeciso: em maio, ele tem a densa agenda de concertos esperando por seus fãs Por medo, ele não quer decepcioná -los. É esperado uma resposta em 23 de fevereiro: a essa data, ele terá que dizer sim ou não. Enquanto isso, depois de algumas horas após o anúncio, a grande festa está imediatamente esgotada, a data dos eventos planejados para 4 de setembro de 2025 no Snai Hippodrome em San Siro.

A idéia de um Plano B então começa: Usando toda a Itália, que é uma elevação do nosso país, como um “oposto” para a versão arrogante do estone Cash, que traz uma música que toca com estereótipos italianos, como O café, o espaguete, até referências à máfia que já aumentaram muitas controvérsias, mesmo pelas codacones e pelos expoentes políticos da competição. Qual é uma resposta melhor? Toda a Itália. Nas redes sociais, em particular em X, as mensagens se multiplicam: “Que belo Olly, Lucio Corsi, Giorgia, mas todos sabemos que, se queremos ganhar o Eurovision, o Gabry Ponte hits”, escreve um usuário. Outros propõem petições on -line para apoiar essa candidatura alternativa que deve ser apresentada contra o odiado expresso da Estônia. Cujo texto é realmente horrível: “Olá lindo, eu sou Tomaso, viciado em tabaco/ mi, como coffe muito importante/ sem tempo para conversar, desculpas, meus dias estão muito ocupados/ e eu apenas possuo este pequeno restaurante”. E então: “Sem estresse, sem estresse, você não precisa estar deprimido/ eu amo, eu amo/ expresso, manchado, manchado, manchado”.





O regulamento de Sanremo 2025 é muito claro sobre isso. Conforme especificado no documento publicado por RAI em 24 de agosto, no caso de renúncia ao vencedor, a escolha do representante deve seguir estritamente a ordem da classificação final. Isso significa que, se Olly recusar o convite, a testemunha passaria automaticamente o segundo classificado, Lucio Corsi. Se os cursos, revelação do festival, eu queria um difícil, se dissesse que não, a bola se voltaria para Brori Sas. E assim por diante. Até 2015, a Itália seguia um caminho diferente: Rai escolheu seu representante livremente, independentemente do ranking de Sanremo. Desde então, a única exceção ocorreu em 2016, quando Francesca Michielin substituiu o estádio após sua renúncia. De acordo com esse regulamento, o sonho da Itália não pode ser realizado por menos de uma curva (e mão) do último minuto, impulsionada pelo orgulho nacional.