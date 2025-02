Daniele a priori 16 de fevereiro de 2025

A edição 75 do Sanremo Festival tem todo o seu vencedor moral. Isso é Gobry PonteO mais famoso produtor italiano de Deejay do mundo que na noite passada seu novo single All Italy em toda parte no teatro de Ariston tocou, encomendado pelo diretor artístico Carlo Conti, The Acrylay and the Jingle of Sanremo 2025. Além de ter o Cr Tras do funcionário do acrônimo, a peça se tornou um slogan real em alguns dias, graças ao ritmo batendo e ao refrão que, além do “viral” nas redes sociais, literalmente se tornou contagioso, então muito que terminou que termina terminado na boca de todos os italianos.

Não importa se eles seguem o evento musical ou não. As ferramentas usadas são as da tradição do povo italiano feito de acordeão, bateria e bandolim. O sucesso é que uma virada moderna que está ganhando e em frente com o tempo graças à batida eletrônica que melhor combina os sons de nossa identidade com os ritmos da modernidade de que Gabry Ponte é um dos melhores interpretadores. Os números falam por ele: 27 anos de carreira. A estréia com o Eiffel 65 em 1998 e imediatamente uma única bomba como Azul (Daba Dee), que vende mais de 8 milhões de cópias. Em 2000, Ponte ganha o European Music Awards, que rapidamente se torna famoso como o melhor artista italiano do mundo. Em um quarto de século e uma carreira que se tornará solista, Ponte não chegará a picos publicados, graças aos seus riachos mais de 5,5 bilhões em todo 26 d ‘ouro.

O suficiente para voltar a Sanremo e levar algo em 2003 (a passagem anterior de Gabry Festival) não tinha acontecido. De fato, a colocação da música que aqueles que não têm idade não eram memoráveis. Desta vez, com a cumplicidade do rei Carlo, o objetivo (já centrado) é pelo menos ambicioso pelo Deejay: não um, mas mesmo dois ícones da tradição de Sanremo: o lema de Baudiano porque Sanremo é Sanremo e até o símbolo da música do italiano em O mundo, o italiano de Toto Cutugno, que realmente cita. Quando Toto realmente enlouqueceu com seu Gabry “Let Me Sing/ com o violão na mão”, lançando novamente hoje: “Let Us Dance/ With A Glass in Hand”. Uma dança que chegará diretamente de Sanremo em San Siro, onde Gabry Ponte será o primeiro Deejay da história em 28 de junho a transformar a escala de futebol em uma grande discoteca.