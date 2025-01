"Toda minha admiração por Giorgia Meloni". Marcella Bella de volta a Sanremo: derrota pela esquerda

Marcela Bela regressa ao Festival de Sanremo. Depois de vários anos excluída, a cantora apresentará “Pelle Diamonde” no palco Ariston. “Um hino – define ele – que celebra a mulher”. Por outro lado, ela mesma explica o significado: ‘ter uma pele de diamante significa ter uma pele dura e resistente. A música pretende ser uma armadura para as mulheres que a ouvem. Abuso, violência, feminicídio: não aguentamos mais. “.

Contactada pelo Il Messaggero, a cantora diz que nunca sofreu violência, mas “às vezes acontecia-me que alguém se entregava a piadas infelizes”. Um exemplo? ‘Aquele famoso jornalista gastronômico, cujo nome não mencionarei e cuja punição nem sequer denunciarei uma vulgaridade desarmante: Eu deixei preto. Porém, a força e a emancipação da mulher é um assunto que sempre esteve no meu coração. Não esqueçamos que em 2005 me apresentei com Uomo bas***o”.





Escolhido por Carlos ContiMarcella também enfrentou alguns rumores infundados. Para alguns, a cantora até teria sido favorecida por ser de direita: ‘A verdade – ela corta pela raiz – é que as pessoas não sabem o que dizer. Tenho uma carreira de 56 anos e não preciso de recomendações. Dito isto, toda a minha admiração pelo Primeiro-Ministro Giorgia Meloni: uma mulher inteligente, que nos representa bem”. Palavras que significam uma derrota para a esquerda. Há algum tempo, Marcella Bella relembrou o Festival de 2007, “quando fui com o Gianni e apresentamos o Forever, o júri me tratou muito mal. No ano anterior fui candidato nas eleições europeias pela AN na minha cidade natal, a Sicília, e fizeram-me pagar por isso. Era um júri de esquerdistaspor assim dizer, todos os comunistas com Rolex.”