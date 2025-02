Todas as tendências e a semana de moda de Nova York, de acordo com nossos editores

Bem-vindo O Quem o que usa podcast. Considere-o como sua linha direta para criadores, estilistas, especialistas em beleza, editores e sabores dos fabricantes que moldam o mundo da moda e do beco fino. Assine O Quem o que usa podcast sobre Podcasts da Apple E Spotify.

A New York Fashion Week acabou de terminar e quem os editores do We Wear estavam em toda parte da cidade, ocupando os shows, assistindo o estilo da rua e observando as tendências -chave emergentes. “Uma coisa que notei nas faixas são os conjuntos de saia. Então, em Khaite, (havia) as impressões de animais”, disse Kristen Nichols, que carrega o diretor associado de projetos especiais.

Nichols acrescentou que outra tendência a monitorar no outono será dramática e casacos de cisalhamento de grandes dimensões. “(AT) Altuzarra, vimos muitas versões diferentes delas, então em TWP, que é outro programa que é semi-novo no calendário da semana de moda, eles tiveram um lindo casaco lá.

Para o último episódio de O podcast Who What WhatA diretora editorial de Nichols e a editorial, Lauren Eggersen, compartilham seus programas favoritos, seus maiores pratos para tirar as tendências de estilo nas quais mantêm os olhos da NYFW. Além disso, alguns de nossos outros editores que têm a chamada de oportunidade com relatórios no momento.

Para extratos de sua conversa, role abaixo.

(Crédito da imagem: TWP / LaunchMetrics)

(Crédito da imagem: Tory Burch / LaunchMetrics)

Lauren Eggersen: O que você estava mais animado? Um dos programas que você está ansioso para atender às suas expectativas ou ir além deles?

Kristen Nichols: Nesta temporada, houve tantos shows divertidos. Na verdade, foi a primeira vez que participei de um show khaite pessoalmente, o que foi realmente especial. Eu sempre gostei de Khaite e ver a coleção pessoalmente era realmente mágica. Foi para o arsenal da Park Avenue. Você entrou em uma sala muito escura e havia uma pista circular e apenas um conjunto de luzes acima. Foi um conjunto muito simples, mas muito impactante. A coleção era realmente apenas essa mistura de centro e polimento na cidade.

Alguns dos looks de compactação para mim eram olhares de leopardo; Provavelmente havia … cinco seguidos. Um era um jogo de saia muito bonito. Havia bonés de notícias. Não sei se vou participar. Não sei se consigo remover os chapéus, mas é uma continuação da tendência da panela da pílula da qual vimos muito.

(Crédito da imagem: Khaite / Hanna Tveite)

(Crédito da imagem: Khaite / Hanna Tveite)

O: Se você tivesse que escolher um show, o que você diria ser o seu programa?

KN: Tory Burch foi definitivamente um dos meus programas favoritos. Foi esta versão modificada das roupas esportivas americanas clássicas, que se sai tão bem e é de alguma forma capaz de reinventar a cada temporada. (Com) esta coleção, ela realmente a pregou. Havia peças que nossos editores já estavam falando sobre querer em seus armários – seja impressa em animais ou … essas belas tiras associadas a collants colulantes em tons de bege, chocolate marrom ,, e Bordeaux. Era um estilo de estilo tão bom. Ela também tinha uma visão da silhueta da saia da Dior New Look, que era interessante e um pouco diferente para ela. Eu pensei que era um show tão bonito, e (i) mal posso esperar para mergulhar nas novas sacolas que também estavam na pista.

(Crédito da imagem: Tory Burch / LaunchMetrics)

(Crédito da imagem: Tory Burch / LaunchMetrics)

O: Eu adoraria saber o que você veste para os shows, porque você é uma estrela do estilo de rua sozinho.

KN: Quanto mais eu frequento semanas de moda, mais gosto de trabalhar com o que já tenho no meu armário, por isso geralmente é minha abordagem da semana de moda. Nesta temporada, senti -me particularmente inspirado por certas imagens antigas no Pinterest. Havia uma aparência específica da faixa Balenciaga Fall 2004, projetada por Nicolas Ghesquière, que é este belo casaco de camelo personalizado que tem uma estola projetada. Eu usava pedaços do meu armário para imitar esse visual em certo sentido, porque sempre gostei desse visual.

E depois houve um olhar projetado por Michael Kors quando ele trabalhou em Celine, que é uma saia falsa com slides de tricô e óculos de sol Wayfarer. Reuni peças que tinha no meu armário para tentar colocar minha própria rotação nela; então, é claro, jeans e casacos fáceis e fraldas quentes, porque estava muito frio nesta semana.

O: Você parecia incrível. Eu tenho que perguntar – você não usa nenhum coll ou nada, e neve, e eu estava tão preocupado com você!

KN: Sim, fiz escolhas de sapatos muito ruins nesta temporada, mas quando eu apenas me mudei como um ano e meio atrás, ainda trabalho com sapatos apropriados.

O: Há uma foto emblemática de você. É Kristen que entra na neve em suas pequenas mulas sem meia -calça, e eu morro morrendo. Você parece tão chique.

Reforma Wrenley saltou Slingback

O: Estou curioso – com base no que você viu até agora em Nova York, (faça) você tem previsões sobre o que acontecerá pelo resto do mês?

KN: Muitas coleções foram muito polidas e tinham referências nostálgicas. Eu realmente não acredito que alguém o chamou nas notas do programa, mas para mim, muitos deles pareciam referências dos anos 50 e 60. As encostas, e estarei interessado em ver como isso progride ao longo do mês da moda. Isso é algo que escrevemos muito sobre o que está vestindo, e eu estava interessado em ver se veríamos o pêndulo balançando em outra direção, mas isso parece continuar nessa direção. (Estou tão animado para ver como isso acontece em Londres, Milão e Paris.

(Crédito da imagem: Altuzarra / LaunchMetrics)

Esta entrevista foi publicada e condensada para mais clareza.