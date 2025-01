Todo momento importante na primavera 2025 Fashion Week Couture

A Fashion Week Costing se destaca por sua beleza, sua imaginação e seu alto artesanato de artesanato. É também um momento de moda em que os criadores podem explorar idéias no mais alto nível e empurrar a moda do que está de acordo e novo. Em suas notas do show, o diretor criativo de Schiaparelli Daniel Roseberry pensou o novo: “Estou tão cansado de todos assimilando a modernidade constantemente à simplicidade: o novo também não pode ser trabalhado, sendo barroco, sendo extravagante? Nossa fixação no que parece ou se sente moderno se torna uma limitação? Isso nos custou nossa imaginação?” Ele escreveu .

Sua exploração do novo levou -o a se inspirar em fitas e silhuetas de cem anos de idade de uma maneira moderna para a coleção Schiaparelli. Em Chanel, o estúdio de criação explorou a paleta de Gabrielle Chanel. Em Giorgio Armani Privé, o designer de 90 anos continua a reinventar o que parece moderno e novo. Com antecedência, saiba mais sobre os principais momentos das coleções de costura da primavera de 2025.

Schiaparelli

A Roseberry mais uma vez mudou a respiração da moda durante a semana de costura da semana, desta vez com uma coleção chamada Icarus. As fitas de Lyon nas décadas de 1920 e 1930 encontradas em uma loja de antiguidades foram o ponto de partida. “Enquanto estava fazendo a mão entre eles no ano passado, percebi o que queria fazer: criar algo novo porque é antigo”, disse Roseberry nas notas do programa. Ele infundiu as cores das fitas, incluindo Beurgs, Saffrons, verduras murchas de pavões e açafrão queimado. As silhuetas foram inspiradas nas curvas Art Deco, Corsry francês, vestidos de coluna e jaquetas de arquivo de Schiaparelli. Os códigos domésticos, incluindo buracos importantes, pombas e detalhes de anatomia, foram redesenhados. Embora os 33 looks de costura tenham nascido de fitas esquecidas escondidas há um século, criações grandes e imaginativas parecem totalmente modernas.

(Crédito da imagem: Schiaparelli)

(Crédito da imagem: Schiaparelli)

(Crédito da imagem: Schiaparelli)

(Crédito da imagem: Schiaparelli)

(Crédito da imagem: Schiaparelli)

Chanel

No final de 2024, chegou as notícias de que Matthieu Blazy deixou a Bottega Veneta para aceitar o papel de diretor artístico da Chanel. Enquanto aguardamos sua primeira coleção, o Chanel Creation Studio apresentou a alta costura da primavera de 2025. O show ocorreu no Grand Palais, em Paris, com corredores gigantes construídos na forma do emblemático emblemático de Chanel. A paleta de Gabrielle Chanel foi um ponto de partida para a coleção, executado em uma variedade de pastéis macios, incluindo lilás, gema de creme de manteiga e o mar que foi compensado por nuances saturadas. Vestidos, saias de organza e até tweeds foram finalizados com um toque leve, emprestando uma qualidade etérea e delicada.

(Crédito da imagem: Chanel)

(Crédito da imagem: Chanel)

(Crédito da imagem: Chanel)

(Crédito da imagem: Chanel)