Todo mundo fica me perguntando como deixei meu cabelo crescer tanto: tudo se deve a essa marca

Você provavelmente não precisa que eu lhe diga que os produtos K18 tiveram um momento difícil – e como editora de beleza, tenho vergonha de dizer que demorei um pouco mais para entrar no movimento em operação. Veja, sou exigente quando se trata de produtos para o cabelo. Tenho cabelos muito grossos e naturalmente ondulados e passei a maior parte da minha adolescência descolorindo as pontas e usando alisadores prejudiciais com mais frequência do que gostaria de admitir. Então você pode imaginar o quanto sou cuidadosa na hora de escolher o que colocar no cabelo. hoje em dia. Eu prefiro produtos hidratantes que Na verdade trabalham para ajudar a reparar danos e prevenir a quebra do cabelo. No entanto, encontrar esses produtos não foi tarefa fácil.

Passei anos (e anos) testando algumas das marcas de cabelo mais populares para encontrar uma rotina de cuidados com os cabelos que funcionasse para mim. Tenho sido muito aberto nesta jornada, contando a todos sobre meus problemas com o cabelo, e cada vez que menciono a quebra do cabelo, há uma marca que as pessoas rapidamente recomendam: K18.

Você já deve ter ouvido falar da famosa máscara capilar do K18, que afirma reverter os danos causados ​​​​pelo calor e pelo descolorante (entre outras coisas), mas ao longo dos anos o K18 lançou cada vez mais produtos que agora se tornaram essenciais na minha rotina. Na verdade, desde que coloquei as mãos nesses produtos, eu sabia que eles estariam no meu estoque de beleza por muitos anos. Para que? Porque estou vendo resultados visíveis: desde que introduzi os produtos K18 na minha rotina, meu sonho de ter cabelos mais saudáveis ​​e longos se tornou realidade. Tanto que todo mundo fica me perguntando meu segredo. Abaixo, revisei todas as ofertas do K18 e compartilhei minha opinião honesta sobre cada uma delas. Se você está pronto para aprimorar seu jogo de cabelo, continue rolando…

Os produtos K18 me ajudaram em minha jornada para a saúde do cabelo.

O que torna os produtos para cabelo K18 tão bons?

Antes de entrarmos nos produtos, você deve estar se perguntando o que torna essa marca tão boa? Bem, está tudo na ciência. Após uma década de pesquisas em biociência capilar, a marca criou o K18Peptide™. Este peptídeo viaja para a camada mais interna do cabelo para reconectar as cadeias centrais de queratina quebradas. Ele aparece tanto na máscara capilar quanto no óleo capilar e é por isso que esses produtos são tão populares hoje em dia.

Testei lançamentos K18 mais antigos e mais recentes.

Os melhores produtos para cabelo K18 para comprar agora

1. Máscara capilar de reparo molecular sem enxágue K18

K18 Máscara capilar de reparação molecular sem enxágue Claro, tive que começar com a máscara capilar. Agora, este produto pode ser um pouco confuso no início, por isso recomendo sempre a leitura prévia das instruções. Em vez de usar condicionador, tudo o que você faz é lavar o cabelo no chuveiro e secá-lo com uma toalha ao sair. Em seguida, comece com uma dose da máscara capilar e adicione mais no cabelo conforme necessário, trabalhando das pontas até a raiz. Deixe agir por quatro minutos e depois penteie como de costume. Como mencionado acima, esta máscara contém K18Peptide™ que funciona para reverter os danos. Cada vez que o uso, meu cabelo fica sedoso, macio e saltitante, e depois de testá-lo por meses, realmente sinto que fez uma grande diferença na minha jornada para a saúde do cabelo. Sim, é caro, mas diria que vale a pena o investimento se você também quer melhorar a saúde do seu cabelo. Para Fácil de aplicar

Funciona em apenas quatro minutos

Contém K18Peptide™ para ajudar a combater danos ao cabelo Contra Pode ser um pouco confuso de entender no início

Um pouco mais caro que sua máscara capilar padrão

2. Shampoo detox com peptídeos K18

K18 Shampoo detox com peptídeos Quem me conhece sabe que adoro shampoos detox. Há anos que adoro o Ouai Detox Shampoo, mas este K18 também se tornou um dos meus favoritos. Esses tipos de shampoos são perfeitos para quem sofre com acúmulo de produto ou excesso de oleosidade, e costumo usá-los uma vez por semana para lavar bem o cabelo. O que adoro neste aqui é que a fórmula não tem cor e não descasca, portanto, embora deixe suas raízes completamente limpas, seu couro cabeludo não ficará seco ou tenso. Na verdade, é microdosado com K18Peptide™ para nutrir o cabelo enquanto o limpa. Além disso, seu uso cria a base perfeita para sua máscara capilar K18. Para Remove o acúmulo de produto e o excesso de oleosidade sem danificar o couro cabeludo ou o cabelo.

Cria a base perfeita para a máscara capilar K18 Contra Um pouco mais caro que um shampoo comum

Não é uma fórmula que eu adotaria todos os dias

3. Óleo capilar de reparo molecular K18

K18 Óleo capilar restaurador molecular Outro produto que gosto de usar é um óleo capilar. Nunca usei óleos capilares antes de iniciar minha jornada para a saúde do cabelo e, honestamente, eles fizeram uma grande diferença na condição do meu cabelo. Claro que tive que experimentar o K18 e fiquei muito impressionado com os resultados. O que diferencia este óleo capilar de outros óleos capilares no mercado é que ele é quase leve no cabelo, por isso não deixa as pontas pesadas. Você pode usá-lo em cabelos úmidos ou secos e deixar fazer sua mágica. A fórmula foi desenvolvida para fortalecer, dar brilho e reparar danos, com ingredientes como K18Peptide™, Óleo de Abacate, Óleo de Girassol e Esqualano. Para Fórmula leve

Ingredientes nutritivos Contra Um tamanho maior é muito caro

4. Shampoo a seco K18 AirWash

Este é o produto mais novo do K18 e não vou mentir, fiquei completamente confuso quando coloquei as mãos nele. Como um ávido usuário de xampu seco, eu esperava o spray aerossol usual, mas parece que você está borrifando água no cabelo. Eu sei o que você está pensando, como isso pode ser bom? Bom, o legal é que a fórmula é na verdade feita com microesferas translúcidas que absorvem o excesso de oleosidade sem deixar aquele resíduo branco e pulverulento que tantos xampus secos podem deixar. Não só isso, mas também possui tecnologia patenteada odorBIND™ que elimina odores e deixa um aroma sutil e fresco. É definitivamente diferente do seu xampu seco diário e pode levar algum tempo para se acostumar, mas depois de pegar o jeito, você nunca mais vai querer voltar a usar um spray aerossol. Para Absorve o excesso de oleosidade e elimina odores

Não deixa resíduos brancos e pulverulentos Contra Pode levar algum tempo para se acostumar

É um pouco mais complexo de usar em comparação com os shampoos secos tradicionais

5. Condicionador protetor de proteção contra danos K18

K18 Condicionador Protetor de Escudo de Danos Por último, mas não menos importante, tive que falar sobre o condicionador. Agora vou ser sincero, tenho tendência a ignorar completamente o condicionador e a usar uma máscara capilar, mas nos dias em que quero algo um pouco mais rápido, este é o condicionador que procuro. Como o próprio nome sugere, este produto protege os cabelos dos danos e nutre, suaviza e desembaraça as pontas. Não me interpretem mal, condicionador é apenas um condicionador, e a maioria das fórmulas deixará seu cabelo macio e sedoso, mas esta se destaca para mim porque na verdade fortalece as barreiras lipídicas externas do cabelo para torná-lo mais forte. Ver? Eu disse que a marca era boa. Para Protege o cabelo contra danos

Deixa as pontas macias e sedosas Contra Talvez não seja tão nutritivo quanto uma máscara capilar

