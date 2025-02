Todo mundo já troca jeans skinny por essa tendência de jeans ainda mais datada?

Os jeans skinny estão oficialmente em seu tempo subestimado, mas o último renascimento do jeans prova que nada na moda permanece há muito esquecido, especialmente quando se trata de um co -design da celebridade. Digite jeans alargados. Sim, você leu certo. A silhueta Y2K ultra-nostálgica, levemente polarizadora e anteriormente dividida retorna à cena, e a apresentação do Kendrick Lamar Super Bowl poderia muito bem ser o ponto de inclinação.

Caso você tenha perdido, Lamar levou a cena do intervalo em um visual personalizado de Celine, e enquanto sua jaqueta elegante e luvas de couro estavam no ponto, ele estava Jeans leves Isso provocou uma reação coletiva na Internet.

Zoom por um segundo. Os últimos anos foram uma caminhada louca para o jeans. O grande debate magro-jeano no início dos anos 2020 provocou uma evolução em toda a indústria para ajustes mais soltos e mais de bagagem, a geração Z declarando oficialmente o reinado de Skinnys. Mas então, uma reviravolta da intriga: de repente, os estilos herdados como jeans skinny escuros e skinnies altos começaram a ressurgir em certos cantos da esfera da moda.

Agora, exatamente quando pensamos que nos estabelecemos em um ritmo largo, foguetes leves – praticamente um dos cortes mais conflitantes da história do jeans – redirecionados na conversa. O Lamar Super Bowl parecia um sinal da época: um grande artista escolhendo uma tendência hiper -específica datada durante o maior evento do mundo. E não é apenas ele. Céline empurrou ‘Denim de 70 Durante as estações, as últimas coleções de Saint Laurent voaram com elegantes estilos de bootcut e marcas como Stella McCartney E Mãe Empurrou silenciosamente os foguetes de iluminação para a agenda da moda.

Então, o que leva esse desejo renovado de jeans à moda antiga? É parcialmente nostalgia, a lógica da moda cíclica. Os jeans skinny têm sua segunda vida e agora, empurra – uma vez rejeitados como muito retrô ou em 2006 -, obtenha seu momento sob os holofotes. Há também a inegável atração de algo diferente em um mar de semelhança com a perna direita. Se todos os últimos anos foram rejeitados a aparência magra do jeano, pode ser a maneira como a indústria diminui lentamente nessa direção, apenas com um pouco mais de volume.

Os foguetes iluminados destrogem completamente os jeans? Provavelmente não. Mas com Kendrick Lamar dando-lhes um cosign durante excelentes horas de audição, não se surpreenda se essa chamada silhueta “datada” começar a aparecer nos lugares certos. Você foi notificado.

Veja como o conjunto de moda já carrega o estilo e compre nosso jeans queimado favorito no final.

Este par de lavagem clara com o lenço longo é uma nova aderência à combinação da roupa de retorno.

Um jeans de alta altura com cinto elegante é uma roupa de elite.

Um toque de vermelho para uma aparência de jeans colorida.

Adoramos esse estilo de lavagem escura com um top branco chique.

Os jeans skinny encontram foguetes esclarecedores aqui.

Um visual casual para todas as suas compras nos fins de semana.

Obcecado com este casaco de declaração de zebra.

Uma blusa preta no ombro nunca faltando jeans.

O retorno final com esses verdadeiros foguetes da religião.

Chique e tão educado.

