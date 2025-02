Todos nós sabemos o Balletcore como uma tendência – há uma dançarina com vários talentos que o redefine

Bem -vindo ao ponto, uma série trimestral que oferece um profundo mergulho na interseção de beleza e dança através dos olhos de talentos emergentes de dança multidisciplinares. Espere uma visão geral íntima da vida cotidiana, sonhos e elementos essenciais da beleza da bolsa de dança dos melhores jovens intérpretes da indústria.

Como dançarina agora aposentada, lembro -me de um momento decisivo na minha carreira clássica de balé quando, aos 13 anos, fui encorajado a me dedicar completamente à forma de arte e a deixar outras aspirações altas que eu poderia ter. Um professor sentou -se em uma cadeira e me disse como eu deveria abandonar para seguir uma carreira na dança antes de descrever como seriam os próximos anos se eu quisesse tornar esse sonho uma realidade.

Na época, os planos de carreira dos dançarinos que eu admiravam foram praticamente colocados em pedra – no que diz respeito a um papel corporativo antes de passar para a coreografia e o ensino. Agora, no entanto, uma nova geração de artistas se recusa a ser um pombo em uma única carreira. Eles quebraram o código para estender seu talento artístico único além do mundo da dança na criação de conteúdo, teatro etc. Continue lendo para conhecer um artista, em particular, que reescreveu completamente sua história.

Conheça Kylie Jefferson: dançarina de balé, coreógrafo e ator

Kylie Jefferson O sucesso é a prova de que as habilidades, ferramentas e interesses favorecidos em uma forma de arte são quase sempre transferíveis para outro. Sua história começa aos 6 anos, quando ela começou a treinar na Debbie Allen Dance Academy, em Los Angeles. A partir daí, Jefferson continuou seu treinamento no Conservatório de Boston, que lhe rendeu um BFA antes de entrar no mundo da dança de concertos com Gravata contemporânea de balé .

Como tantos dançarinos profissionais, no entanto, Jefferson enfrentou sua justa parte de lesões e reverso. Logo depois de ingressar na tez, ela quebrou sua costa, forçando -a a reavaliar sua carreira. “Lembro -me de curar essa lesão durante seis ou sete meses e obter ofertas aleatórias de emprego para dançar em clipes, e eu apenas disse:” Ok! “Eu não estava completamente curado, mas queria voltar ao baile e fazer algo“Jefferson me disse. Depois de aceitar um papel na Debbie Allen Dance Academy como artista em residência, ela finalmente se afastou da dança como assistente pessoal de uma estrutura de uma agência de talentos de Hollywood de alta potência.

“Eu estava fazendo tudo sob o sol, mas tive” a maldição do artista “”, ela continua. “Uma das últimas coisas que meu mentor me disse para fazer antes de me separar dele era continuar meus sonhos, mas eu não sabia como fazê -lo. Tudo o que eu sabia era que queria ser ótimo, mas (eu) não podia Eu não coloquei o que eu queria fazer em uma palavra e ainda não posso. Pequenas coisas bonitasUma adaptação do dramático livro de balé de Dhonielle Clayton e Sona Charaipotra. “Eu não sabia que iria fazer um teste para o personagem principal, porque que frequência é a garota negra o personagem principal de um programa de televisão, especialmente quando falamos sobre balé?” ela explica.

O que Jefferson inicialmente pensou que seria uma breve aparição em alguns episódios, pois parte da dança se transformou em seus holofotes como Pequenas coisas bonitas“Caráter principal, Neveah Stroyer. A série Netflix em 10 jogos relata os testes e tribulações de estudantes adolescentes em uma academia de balé de elite. O personagem de Jefferson é um prodígio Compton Ballet, Califórnia, que recebe uma bolsa de estudos para treinar na Academia. Sua chegada desencadeia o debate entre estudantes e professores, porque ele coincide com a morte súbita de um dos dançarinos de elite da Academia. Como a própria Jefferson, Neveah se compromete a permanecer fiel a si mesma e a evitar a auto-suficiência como um meio de medir o sucesso.

Após o lançamento do show, Jefferson pulou no mundo da ação completa. Mas isso significa uma diferença total na dança? Ela ainda não tem certeza. “Eu sempre sou de alguma forma para entender o que é essa dinâmica para mim. Faço o possível para me apresentar às bênçãos que vêm a mim e sou o que meu coração me diz que estou pronto e pronto para fazer”. Seu segundo concerto de grande ator? Juntando -se ao conjunto de estrelas – Kerry Washington e Oprah Winfrey – no filme de Tyler Perry em 2024 Os seis triplos oito. Ele conta a história do 6888º Batalhão Central do Diretório Postal, uma unidade totalmente negra e inteiramente feminina que desempenhou um papel crucial na Segunda Guerra Mundial.

Reconciliando com seu corpo de balé

Ao longo de sua carreira, Jefferson redefiniu repetidamente seu relacionamento com os padrões de beleza cultural, porque seu treinamento em balé moldou muitas de suas primeiras percepções de beleza. Agora ela atribui seu forte sentimento de auto -confiança ao seu tempo na Debbie Allen Dance Academy. “Na Dada, eu não tive que enfrentar o personagem” Eu sou uma garota negra que faz balé “, mas tive uma professora que compartilhava o quão nervoso ela estava para eu entrar em outros espaços durante meus programas de dança de verão como uma dançarina negra. “Esses espaços incluíam aulas e estúdios onde professores negros e dançarinos de balé eram raros.

Foi apenas durante seu tempo no Conservatório de Boston que Jefferson percebeu que ela não era apenas uma garota negra que era balé – ela era a apenas Garota negra fazendo um treinamento de balé em sua promoção. “Foi então que comecei a olhar para o meu corpo”, ela me disse. Estar na universidade é uma coisa com o “calouro 15”, mas meu corpo se encheu de uma maneira diferente, e eu me preocupe “, continua ela”. muito antes de fazer meu poder. Dwight Rod Inspirou seu amor pelo balé contemporâneo. Ao contrário do balé clássico, o balé contemporâneo beija e celebra o corpo negro – algo que Jefferson raramente viu em seu primeiro treinamento clássico de balé.

Jefferson reconhece que política, opiniões, preconceitos e a polícia do organismo humano continuam a penetrar na indústria. “Eu tive que continuar lembrando que, se você estiver em silêncio, está ali para fazer o seu trabalho. Ninguém pode colocar munição adicional em sua personalidade, como eles fazem tantas vezes para nós, mulheres negras em qualquer trabalho espacial”, disse ela. Quando ela era sênior, Jefferson aprendeu a ficar não em sua percepção de si mesma, concentrando -se em seus objetivos com determinação. Durante o tiroteio Pequenas coisas bonitasEla também aprendeu a beijar erros. “Aprendi a abrir espaço para a imperfeição”, explica ela. “Isso pode apoiar e tornar seu desempenho ainda melhor. Você só precisa se lembrar de que seus 100% serão diferentes todos os dias”.

A maior parte da beleza de Jefferson

Jefferson revelou que ela teve problemas com a acne por anos, mas sentimentos residuais de desconforto e ansiedade da pele realmente subiram à superfície quando ela começou a agir. Dito isto, com a ajuda de artistas de Make -Up – especialmente os de filmagens Os seis triplos oito– Jefferson começou a aprender mais sobre seu tipo de pele e como aplicar estrategicamente maquiagem para ocultar qualquer insegurança. Sua experiência de dança também ajudou sua compreensão da saúde do cabelo, porque os dançarinos são frequentemente incentivados a remover o cabelo para visibilidade. No balé, isso geralmente significa usar o cabelo em um coque apertado e limpo por horas, o que pode criar uma pausa na coroa da cabeça.

(Crédito da imagem: Gacidade de Kylie Jefferson)

Felizmente, Jefferson tem um sistema em que confia para manter seus fios saudáveis. “Assim que saio do curso, removo imediatamente este rabo de cavalo ou meu coque do meu cabelo e também sou muito cuidadoso com o tipo de gravata que uso”. Quando ela começou a perceber uma pausa na universidade, ela começou a silenciar os cabelos e o estilo em pães de baixa tensão para obter seus elegantes pães quentes, Jefferson usa uma combinação de spray de cabelo Got2b e remédios caseiros, como máscaras de cabelo com base em maionese, ajudam a lutar contra o calor dano.

(Crédito da imagem: Gacidade de Kylie Jefferson)

Na bolsa de dança Lululemon, ela transporta de e para as aulas, ensaios e performance, Jefferson envolve seus sapatos de balé (sapatos em couro plano ou spandex flexíveis), sapatos de ponta, pernas, tigre de bálsamo, fita therraband e kt. Ele também possui elementos essenciais de beleza, como uma bolsa de maquiagem cheia de rímel e óleo de lábios, uma escova a bordo e um controle das bordas. Em sua bolsa todos os dias, sem dança, no entanto, Jefferson envolve um spray estressante, um pente, um lápis de sobrancelha, um rímel e um protetor labial Carmex, além de um par de brincos, aeropodes, um carregador de telefone, hortelã -respira mais.

