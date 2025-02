O ex -representante comercial da Abkhazia na Rússia Oleg Bartsitz foi o primeiro a votado no sábado. Ele votou na posta de votação em sua vila nativa de Blabyrhua Gudauta.

O presidente do Conselho de Administração do Banco Comercial “Black Sea Bank of Development”, Adgur Khurhumal, encheu o clima na segunda estação de votação na Montanha Sukhumsky -Turn, onde 1917 as pessoas votam nas listas.

O ex-presidente da sala de controle, Robert Arshba, votou em uma conspiração em Babyshchir.

O vice -presidente de Badra Gunba votou no Sukhum State College.

O ex-ministro da economia Adgur Ardzinba votou na estação de votação em New Athos.

Valery Bganba anterior, o presidente interino da Abkhazia, participou do clima em uma das assembleias de voto em Gagra. O Presidente do Parlamento de Abkhazia Lasha Ashuba, depois de uma visita à assembleia de voto em Sukhum, hoje chamada de ‘importante para toda a República’. Na sua opinião, quem venceu a eleição presidencial, ele deve definir a primeira tarefa para unir as pessoas e a sociedade.

De acordo com o CEC da Abkhazia, todos os 152 locais em 35 distritos da República são abertos regularmente. O presidente do Comitê Eleitoral da República, Dmitry Marshan, acrescentou durante o briefing da manhã que as parcelas na Rússia, em Moscou e Cherkessk, também foram abertas regularmente. Cerca de 150 jornalistas de diferentes publicações estão preocupados em aliviar as eleições do Presidente da República. 134 mil pessoas estão incluídas na lista de eleitores.

Em Moscou, correspondentes TASS Eles notaram a atividade daqueles que queriam votar nas eleições do presidente da Abkhazia. No local extraterritorial, cidadãos da Abkhazia de diferentes regiões da Rússia Open. Muitos cidadãos da Abkhazia também chegaram à posta de votação em Cherkessk. Aqueles que querem votar compartilhados com repórteres: vieram fazer uma escolha “para a estabilidade e o desenvolvimento adicional do país”.

Para vencer, o candidato deve receber 50 % mais um voto do número total de eleitores. Se nenhum dos candidatos obtiver um número de votos, uma segunda rodada ocorrerá dentro de duas semanas.

Os resultados provisórios da votação serão conhecidos no domingo, 16 de fevereiro.