Todos os casos contra ativistas pró -Kannada a serem retirados, anuncia o ministro principal de Karnataka, Siddaramaiah – Karnataka News

O governo de Karnataka decidiu retirar todos os casos contra ativistas pró-Kannada. O primeiro -ministro Siddaramaiah fez o anúncio ao inaugurar a estátua da ‘deusa Kannada’ em Vidhana Soudha.

Segundo o primeiro-ministro, o ministro do Gabinete, Shivraj Tangadi, abordou-o para recuperar os casos registrados contra ativistas pró-Kannada.

“O ministro Tangadi me deu uma propagação que mencionou a retirada dos casos registrados contra ativistas pró-Kannada. Os casos registrados contra ativistas pró-Kannada que protestaram em apoio à língua Kannada serão retirados ”, disse Siddaramaiah no evento, que também contou com a presença do vice-ministro DK Shivakumar.

Ele então solicitou que uma solicitação formal fosse apresentada para que o governo pudesse retirar esses casos. “Formamos um subcomitê sob o ministro do Interior. Esse pedido será apresentado e apresentado no subcomitê, que facilita o processamento da retirada desses casos ”, disse o primeiro -ministro.

Essa é uma mudança marcante de sua posição anterior quando ele disse que as medidas seriam tomadas contra aqueles que violaram a lei.

Ele também incentivou as pessoas que moram em Karnataka a aprender Kannada. “Pessoas de qualquer idioma … que vive em Karnataka, devem aprender Kannada. Peço a Kannadigas que conversem em Kannada com pessoas que falam outras línguas. Você não deve falar em seu idioma. Em vez disso, devemos ensinar a eles nossa língua”, ele disse.

Segundo ele, “essa situação surgiu porque as pessoas em Karnataka ficam aqui sem aprender o idioma”.

Em dezembro, os membros dos grupos pró-Kannada foram a um alvoroço que vandalizando lojas e shopping centers em Bangalore que mostravam sinais ingleses.

Depois disso, o governo liderado por Siddaramaiah introduziu a regra 60:40, onde 60 % de uma sinalização seria em Kannada, enquanto o inglês seria exibido em um tamanho de 40 %.