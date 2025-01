Todos os eventos em Israel e no Oriente Médio em 28 de janeiro de 2025

Operações e operações militares

Continue da operação da “parede de ferro” para Jennin: As tropas israelenses estenderam a operação antiterrorista a Jennin e Tul-Camrem, começaram em 21 de janeiro. Mais de uma semana, 15 ativistas foram eliminados, mais de 40 suspeitos foram presos, armas e dispositivos explosivos foram apreendidos, incluindo bombas escondidas na máquina de lavar e sob as estradas. Cerca de 80% dos residentes do campo de refugiados de Jenin deixaram suas casas devido a hostilidades.

Soprar na costa oeste: A jaqueta aérea israelense do campo de refugiados Nur-Shams (costa oeste) levou à morte de dois palestinos, que o Hamas chamou de lutadores.

Subindo na fronteira com o Líbano: As tropas israelenses atrasaram a retirada do sul do Líbano, apesar da trégua com o Hezbollah até 18 de fevereiro. Israel acusou o Líbano de não cumprir as condições de desarmamento do grupo que mantiveram o armazém de armas. Nos confrontos, quando os moradores locais tentam voltar às aldeias da fronteira, duas pessoas morreram.

Situação humanitária a gás

Retorno de refugiados ao norte de Gaza: Como parte de uma trégua, centenas de milhares de palestinos começaram a retornar às regiões destruídas do norte de Gaza. Para 28 de janeiro, mais de 200.000 pessoas se mudaram. Muitos expressaram emoções, chamando -a de “renovação”. No entanto, Israel já havia suspenso o processo de “excitação” devido a disputas com o Hamas na liberação de reféns.

Libertação de reféns: O Hamas concordou em libertar o refém civil de Arbel Iehud e os outros dois até 31 de janeiro. Israel confirmou que 8 dos 33 reféns morreram.

Reações políticas e internacionais

Recusa do Egito e da Jordânia em aceitar os palestinos: Os dois países rejeitaram a proposta de Donald Trump para o reassentamento dos moradores de Gaza, descrevendo isso uma ameaça de estabilidade na região. O governo palestino também condenou a idéia, enfatizando que as pessoas “não deixarão suas terras. Em outras palavras, os leilões começaram.

Posição israelense no Líbano: Israel manteve a presença militar nas regiões fronteiriças do Líbano, referindo -se à necessidade de controlar o Hezbollah. O Líbano, por sua vez, anunciou mais de 500 violações de uma trégua de ambos os lados.

Eventos políticos internos em Israel

Protestos na Câmara do Ministro da Justiça: Três participantes da ação contra a nomeação de Yitzhak Amit pelo chefe da Suprema Corte foram detidos em Modian.

A abolição da visita do ministro a Bruxelas: A visita de Amihai Shiklo foi cancelada devido aos medos da prisão a pedidos de organizações desaparecidas, não devido a ameaças a ataques terroristas.

Economia e tecnologia

A taxa de câmbio do dólar e do euro: Crescimento significativo no dólar e euros em comparação com Shekel.

Os Estados Unidos criarão um análogo da cúpula de ferro: O governo Trump está preparando um decreto sobre o desenvolvimento de um sistema de defesa anti -míssil semelhante a israelense.

Qual é o fim?

28 de janeiro de 2025 será o dia da continuação de operações militares, movimentos humanitários e confrontos diplomáticos. Os principais sujeitos permanecem segurança nas fronteiras, o destino dos reféns, bem como a estabilidade regional. A situação no Líbano e Gaza permanece tensa, que enfatiza a fragilidade da trégua atual.