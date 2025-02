Todos os eventos no mundo da moda e do esporte no momento

(Crédito da imagem: Mark Thompson – Fórmula 1 / Fórmula 1 via Getty Images)

Vivemos na era de ouro do esporte e da moda. Houve um vislumbre das duas entidades que colidiram, mas hoje elas são praticamente um, os jogadores da WNBA se tornam uma semana obrigatória da semana de moda de Paris, as estrelas da NFL carregando sacos de treinamento favorito do editor e dos Birkins em edição limitada, F1 World Champions Co-Réimant Le Met Gala e as marcas da LVMH para o Registros – começando na ação.

Estou aqui para ajudar a manter todos os eventos mais interessantes do mundo do esporte e do estilo, proporcionando a você as notícias de que você querer saber. Pense na roupa de Lewis Hamilton no paddock da F1 e futuras equipes de equipe ou jogador que venderão se você não agir rapidamente. Sem mais delongas, vamos começar.

Apresentação de Nikeskims

“Projetado para esculpir. Projetado para jogar”. Este é o slogan da recém -anunciada linha da Nike com a amada marca Shapewear de Kim Kardashian. De acordo com um comunicado de imprensa enviado na terça -feira, Nikeskims nasceu para trazer as mulheres um produto que elas nunca viram (ou usadas) antes, algo que aborda seu desempenho E Desejos de estilo. “Essa parceria permitirá que os indivíduos se movam com confiança e se expressem autenticamente, mesclando o sotaque colocado por desnatado na confiança corporal e na auto -expressão com a incessante busca da excelência atlética da Nike”, explica Jen Greded, co -fundador e CEO da Skim em comunicação. A primeira coleção, incluindo roupas, sapatos e acessórios, fará sua estréia nos Estados Unidos nesta primavera, com a expansão global lançada no próximo ano.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc usam Ferrari personalizada em F175

Pela primeira vez em 75 anos de história da Fórmula 1, cada equipe estreou em seu novo carro no mesmo dia durante o mesmo evento, chamado F175, na O2 Arena, em Londres, na terça -feira. Para a celebração, muitos motoristas chegaram aos nove, principalmente patrocinadores da moda e o relógio de sua respectiva equipe. Os pilotos de Scuderia Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, foram naturalmente os vencedores mais vestidos da noite. Os novos colegas de equipe chegaram à Ferrari personalizada, a marca de moda de Milão do fabricante de carros de luxo, com Leclerc optando por uma fantasia clássica de peito duplo, uma gravata vermelha e uma jaqueta de zíper do eixo em forma de pranc, camisa branca e gravata vermelha . Este último, que irá à frente da gala do Met 2025 nesta primavera ao lado de seu outro atleta estrela LeBron James, terminou o todo com calças relaxadas, sapatos vestidos com pés quadrados e um anel de Marie Lichtenberg.

Puma e despindo o novo AC Milan.

Sexta-feira, Puma, AC Milan e Off-White revelaram as camisas em 2025 do clube de futebol italiano, marcando o primeiro kit esbranquiçado projetado para ser usado em campo. As camisas estão agora disponíveis em duas cores pan -africanas para “celebrar a excelência de preto e simbolizar unidade e progresso”, disse um comunicado à imprensa, relacionado à Dreamland, inspiração por trás da coleção exclusiva. “A colaboração é mais do que uma simples reunião de futebol e moda, é uma celebração do poder transformador dos sonhos”. De acordo com o comunicado de imprensa, o número 63, impresso em cada um dos colares interiores da camisa, foi adicionado para simbolizar a primeira vitória do AC Milan na Europa em 1963 e o discurso de “I Dream”, de Martin Luther King Jr. entregue no mesmo ano. Eles também incluem detalhes de assinatura branca quebrada, como links e cotações com o nome de família de cada jogador. As camisas estão agora disponíveis para baixo para tamanhos para Puma.com.

A’ja Wilson e Shai Gilgeous-Alexander Drop Sneakers

Este mês, o trimestre do MVP da WNBA A’JA Wilson e a primeira faixa da NBA em 2025, Shai Gilgeous-Alexander, ambos publicaram seus primeiros tênis de assinatura, Wilson com Nike e SGA com Converse. O começo de Wilson A’ones vêm em rosa brilhante e têm várias chaves pessoais, incluindo pequenas versões de suas tatuagens, bem como sua assinatura nas costas. O medalhista olímpico de ouro e o Miami Heat Center, Bam Adebayo, já os interrompeu no campo, carregando -os em uma partida recente contra o Brooklyn Nets. SGA mostrou seu Shai 001 amarelo no primeiro Ligafits é o número de Slam Cubra, estilizá -los com um casaco de pele e calças cáqui. Ele os trouxe novamente para NBA All Star 2025 Em São Francisco, durante o fim de semana do presidente, combinando com sua bolsa de ombro de tosquia.

