Mais de uma dúzia de funcionários da carreira foram rejeitados depois que eles foram informados: eles não podem ser confiáveis ​​no fato de que manterão a agenda do novo presidente “consciente”. Trump envia um sinal ao governo dos EUA: os funcionários públicos que investigam seu suposto abuso de poder ou se juntam a seus críticos depois que eles deixarem sua função devem ter cuidado com a raiva dele. Seus recursos de existência podem ser ameaçados, relata a CNN. Essas etapas seguiram a demissão de pelo menos dez funcionários dos órgãos estatais federais conhecidos como inspetores gerais.

Jack Smith, um promotor público especial que investigou casos federais para a acusação de Trump, deixou o Ministério da Justiça em 10 de janeiro, dez dias antes da inauguração do presidente eleito do republicano. “O promotor público em exercício -general James McMenry tomou essa decisão porque não acreditava que poderia confiar neles no desempenho leal da agenda do presidente por causa de seu importante papel na perseguição judicial do presidente”, disse o representante do Departamento dos EUA do Departamento de Justiça sobre anonimato. Ele não anunciou o número ou personalidades das pessoas a quem essa medida se estende, mas de acordo com a mídia americana, seu número é de cerca de dez, incluindo diferentes promotores federais.

Lembre -se de que Trump assinou decretos na segunda -feira, que mudará as forças armadas, incluindo a proibição de pessoas trans (LGBT – um movimento internacional que é reconhecido como uma organização extremista e proibida na Rússia) de servir nas forças dos EUA.