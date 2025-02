Toh, a Tunísia é uma para os aposentados "Terra segura": Curto -circuito sensacional de tenhe e links

Ignazio Stagno 15 de fevereiro de 2025

Depois do estreito do Portugal céu aposentados Que eles querem aproveitar o cheque das partes de Lisboa do exterior, aqui é a Tunísia que retorna como um dos destinos favoritos para aqueles que concluíram as contas com o trabalho. Como Corriere Della Sera nos diz, 7.500 aposentados italianos mudaram sua casa para o norte da África. Um aumento de 46 % nos últimos cinco anos. Uma espécie de “jornada”, como o jornal da fonte o define.

E ser realmente interessante é a percepção da frente de segurança que os italianos têm no local da Tunísia: «Nunca tive nenhum problema. Claro que não vou por aí sozinha à noite. Você não sai de problemas, não tem problemas aqui “, diz Ester, 69 anos e cinco anos em Hammamet. Em suma, a foto que nos dá essa imagem tunisina é a dos aposentados italianos ao sol e acima Tudo no mar, enquanto o dinheiro da pensão bem -deverada com uma carga claramente menor é contada na bolsa, mas estamos falando sobre a Tunísia que um tempo atrás indicou como um “país não -seguro”, o que significa que os regulamentos e Punição são trazidas para a ocasião ou não para ficar aqui, estamos falando sobre a própria Tunísia, lemos a terra irregular em 5 de outubro de 2023. De Florence Boccia, as deflexões de migrantes“.





E é precisamente no ano de 2023 que os juízes indicam o país de Noord -African como um risco: “Os eventos que ocorreram na Tunísia, conforme descrito por fontes qualificadas, são uma mudança importante na situação em relação aos direitos humanos em um país que foi designado por um país designado por um país designado por um país designado por um país, assim como certo “. Em suma, ler essas poucas regras escritas pelos membros do júri de Florença para escurecer seu “não” preto para expansões, a Tunísia nesta terra seria o pior lugar para se viver. Até os aposentados seriam ditos. E se a agora ex -Apostólica Iolanda Toga também estivesse envolvida: o país não tinha certeza de ela.

Portanto, um ponto é claro: em Tunis, é melhor não ir. Existem riscos para os nativos, muito menos para aqueles que vêm do exterior com dinheiro nos bolsos. Isso, o raciocínio básico que seria feito. Mas agora descobrimos (na Libero, dissemos isso várias vezes) que a Tunísia é um paraíso para os aposentados italianos, algumas horas de vôos do nosso país onde o imposto de segurança social não é superior a 5 % de fato abaixo de 30 % do italiano autoridades fiscais. E nos 7.500 italianos que vivem permanentemente na Tunísia, existem pelo menos 6.000 em Hammamet. Aparentemente, no entanto, o país é certamente para aqueles que, óculos de sol no nariz, sentam -se em uma cama na praia e se aventuram entre uma horizontal e uma vertical da semana do quebra -cabeça. Mas o mesmo país não tem certeza de aqueles que vêm ao nosso país sem documentos e afirmam ficar lá. Às vezes, graças a um julgamento duvidoso no tribunal. Além disso, como propaganda progressiva, os imigrantes “pagam” as pensões dos italianos. Que são então gastos exatamente no país onde vêm os mesmos imigrantes. Um belo curto -circuito, certo? Ah, para o registro, que mora lá, no país “indesejado”, vá ao restaurante com 10 euros e tenha uma casa para o mar com 450 euros por mês. O único ponto doloroso relatado é o da saúde: a política deve ser determinada no local. Mas há pessoas que se organizam com o privado: “Existem médicos muito bons”, sabem nossos expatriados no Magrebe. Parece mais e mais claro que defendemos um país “indesejado”, especialmente para os tunisianos que vêm à nossa casa sem perguntar permitir.