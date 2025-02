Tom Brady usa um relógio de US $ 740.000 com uma caixa de ouro amarelo de 18k na estréia do Super Bowl; As redes sociais chamam de ‘meh’

Tom Brady fez sua estréia como uma estação do Super Bowl para a Fox. ₹6,5 milhões de rúpias) Jacob & Co. Caviar Tourbillon Watch. O relógio de luxo, coberto de safiras amarelas, tem um calibre manual de Jobin -Walch dentro de uma caixa de ouro amarelo polido de 18k de 47 mm.

Benjamin Argov, CEO da Jacob & Co., elogiou Brady, chamando -o de “o epítome da excelência”.

“Estamos muito satisfeitos ao vê -lo usando dois dos nossos relógios de maior prestígio no maior palco esportivo. O bilionário Mini Ashokaka e o Caviar Tourbillon incorporam a precisão, o luxo e a inovação que definem Jacob & Co. Estamos honrados por ele representar arte e artesanato por trás de cada peça que criamos “, o Women’s Wear diariamente citou o CEO como ela disse.

Brady é conhecido por sua cara coleção de relógios. Em dezembro, ele se associou à Sotheby’s para leiloar alguns de seus raros relógios. O leilão incluiu um Rolex Daytona Paul Newman de 1969 “John Player Special”, que foi vendido por US $ 1,1 milhão ( ₹9,6 crore).

Outro clímax foi o Audemars Piguet Royal Oak “The Roast”, usado durante seu especial da Netflix, que obteve US $ 720.000 ( ₹6.3 crore). Sua coleção trouxe um total de US $ 4,6 milhões ( ₹40 milhões de rúpias), de acordo com a WWD.