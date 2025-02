Tony Effe Bidona Mara Venier, aqui está o que está por trás: o último caso explode em Sanremo

Tony Effe No meio do debate. Também um Sanremo Em conclusão, o artista ainda é falado. Desta vez para gerar mistério é a ausência de Domingo em. O cantor foi planejado na linha -up e não participou do episódio especial dedicado ao evento musical. A razão? De acordo com Corriere Dello Sport Tony Effe “Ele já voltou a Roma, estava exausto após uma semana intensa.

Tony Effe foi discutido durante a semana de Sanremese. Os agora famosos acessórios que o artista usa, liga a discussão. Pouco antes de ele subir no palco de Ariston, o cantor teve que remover a corrente que ele tinha nele. Nada pessoal, eles garantiram a eles em RAI, mas apenas o resultado do regulamento.





No entanto, Tony Effe não gostou do gesto: “Se eu brinco, faço isso com um rosto sério, mas mais do que com raiva Eu tinha ‘tirado mal’. Eu estava doente porque os artistas subiram no palco antes que eu não fosse solicitado a remover jóias – ele explicou durante a conferência de imprensa – isso parecerá estúpido para você, mas essa cadeia era importante para a roupa. Havia um emprego por trás disso. “De qualquer forma, agora está passando por água.