Tory Burch falou – Essas tendências distinguirão as pessoas da moda de todos neste outono

Isso não é novidade que Tory Burch é realmente bom no momento. Nos últimos anos, um assento no show se tornou um dos convites da semana mais cobiçada da NYFW, e cada coleção é de alguma forma ainda melhor que a anterior. A apresentação f / w 25 ocorreu nesta semana no MoMA, e muitos membros da moda e multidão de celebridades estavam presentes e levados em consideração.

A coleção moderna e portátil de outono de Tory Burch apresentou tudo, soquetes elegantes das calças que fluem com blazers estruturados para mais do que alguns toques coloridos. A coleção esportiva, mas alta, certamente levará a muitas tendências e idéias de roupas do outono, e estou aqui para plantar a semente. Abaixo, chamo alguns dos maiores temas da coleção que tenho certeza de que a marca muito influente ajudará a pular enquanto o mundo da moda está se preparando no outono. Continue rolando para vê -los sozinho, diretamente da faixa Tory Burch f / W 25, bem como que as celebridades estavam lá para levar tudo na primeira fila.

A primeira fila de celebridades

Uma primeira fila com uma programação tão diversa como Martha Stewart, Ciara e Ella Emhoff está revelando o amplo apelo da marca.

Pops ousados

O Pops de cor é uma marca Tory Burch e não retém a coleção F / W 25.

TRACKSUIT

Se você está pronto para o tracksuit como uma calça para voltar, Tory Burch está lá para você. As calças de tracksuit foram inesperadamente estilizadas, provando que elas podem, de fato, passar por calças reais.

Pinos

Todo mundo que conheço quem participou do show da IRL foi o Instagramm da mesma coisa: os pinos. Muitos casacos, suéteres e blazers foram decorados com um pino de inspiração vintage, e eu, da minha parte, pedirei imediatamente.

Colorido

As pernas completamente nuas eram raras na pista, porque o modelo depois que o modelo trabalhava em calças justas coloridas. Tons de cacau cinza fresco, branco macio e marrom fizeram várias aparições.

Surpreendeu peças de tweed

Finalmente, e acima de tudo, o Tweed foi uma grande tendência de tecido na pista, com tudo, de Blazers a Calças de Treno de Tweed ou Tweed Tabrics. Prevejo que os compradores de Tory Burch estarão impacientes em investir em uma tendência com um apelo tão atemporal.

