Toyota Land Cruiser Prado recebeu uma nova versão em homenagem ao seu 40º aniversário

O modelo recebeu um kit de carroceria de dez peças, incluindo novos para-choques e para-lamas. Graças à suspensão ajustável, desenvolvida em colaboração com especialistas do Rally Dakar, com diferentes molas, coilovers e amortecedores, a distância ao solo do veículo foi aumentada em 40 mm.

O Prado da Arctic Trucks também recebeu rodas pretas de 17 polegadas com duas válvulas, permitindo manter a pressão sob controle mesmo em condições off-road difíceis. Dependendo do mercado, a marca do pneu pode ser diferente, mas o tamanho será o mesmo: 37 polegadas.

No entanto, o Prado AT37 não é apenas uma versão “arrumada” e elevada do SUV: a largura da via e a distância entre eixos foram aumentadas. É por isso que a Arctic Trucks trabalhou extensivamente para refinar a estrutura e os painéis da carroceria.

A Arctic Trucks iniciará a produção do Toyota Land Cruiser 250/Prado AT37 a partir do segundo trimestre de 2025. O preço do SUV ainda não é conhecido.