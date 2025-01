Trabalhadores da mina de Assam ainda presos dentro da pedreira enquanto os esforços de resgate entram no oitavo dia, as esperanças de sobrevivência diminuem – Assam News

Os esforços para resgatar cinco mineiros de carvão presos numa pedreira abandonada em Assam estão a entrar numa fase crítica, uma vez que as operações de drenagem foram prolongadas para o seu oitavo dia na segunda-feira. A situação sombria suscitou receios de que as probabilidades de sobrevivência estejam a diminuir rapidamente, dizem as autoridades.

Nove trabalhadores ficaram presos dentro de uma mina de carvão em 6 de janeiro no distrito de Dima Hasao, depois que a pedreira foi inundada por um jato repentino de água. Até agora, quatro corpos de trabalhadores presos foram recuperados.

Equipamentos de bombeamento especializados, fornecidos pela Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) e pela Coal India, foram utilizados para drenar a água da pedreira. Embora o nível da água tenha caído significativamente, as autoridades continuam incertas sobre quando a área estará limpa o suficiente para retomar as operações de resgate em terra.

“As chances de sobrevivência dos trabalhadores presos continuam a diminuir”, disse uma autoridade. Agência de notícias PTI.

Uma força-tarefa multiagências, composta pela Marinha, Exército, Rifles de Assam, Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF), Força Estadual de Resposta a Desastres (SDRF) e a administração distrital, tem trabalhado para resgatar trabalhadores presos no incidente. O Ministro Estadual de Minas e Minerais, Kaushik Rai, que supervisiona as operações, expressou otimismo de que a drenagem possa ser concluída até terça-feira.

Além dos esforços, um veículo subaquático operado remotamente (ROV) foi implantado para capturar imagens do interior da pedreira.

O incidente gerou um debate político sobre a mineração ilegal na região. O ministro-chefe Himanta Biswa Sarma revelou que a pedreira foi abandonada há 12 anos e esteve sob a responsabilidade da Assam Mineral Development Corporation até três anos atrás. Ele também confirmou a prisão do líder dos mineiros como parte de uma investigação policial em andamento.

Enquanto isso, o parlamentar do Congresso Gaurav Gogoi escreveu ao primeiro-ministro Narendra Modi, exigindo uma investigação da Equipe Especial de Investigação (SIT) sobre o incidente. Gogoi alegou que “a mineração ilegal continua sem controle” em Assam devido à “fraca aplicação da lei e cumplicidade local”.

(Contribuições do PTI.)