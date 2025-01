Trabalhadores de Saneamento de Jaipur vandalizam a sede do órgão cívico sobre o atraso da pesquisa da União

As tensões explodiram em Jaipur depois que os trabalhadores do saneamento recorreram ao vandalismo na segunda -feira sobre o adiamento proposto das eleições sindicais. As eleições, originalmente agendadas para 29 de janeiro, adiadas devido a investigações em andamento e à próxima sessão da Assembléia.

Os funcionários protestantes jogaram lixo e lama nos portões da sede da corporação municipal da maior, quebrando painéis de vidro em uma amostra de raiva. O pessoal da polícia presente no local sofreu feridas enquanto tentava controlar a situação. Eles usaram força leve e beaticharge para dispersar a multidão.

A polícia prendeu quatro trabalhadores de saneamento por sua participação nos tumultos.

A decisão de adiar as eleições conjuntas da União de Valmiki e Safai Shramik ocorreu após um comitê, formado para investigar os pedidos recebidos pelo cargo de presidente, recebeu queixas de natureza criminal contra todos os candidatos presidenciais. Então ele procurou tempo adicional para resolver os problemas. As autoridades também estavam preocupadas com as possíveis interrupções na terceira sessão do 16º Vidhan Sabha.

A situação se intensificou quando um grupo de trabalhadores furiosos de saneamento se reuniu na sede cívica, exigindo eleições imediatas e recorrendo a protestos violentos.