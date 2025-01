Trabalhadores do RSS condenados à prisão perpétua por assassinato de trabalhador do CPI(M) em 2005 em Kerala – Kerala News

Nove trabalhadores do Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) foram condenados à prisão perpétua por um tribunal de Thalassery na terça-feira pelo assassinato do trabalhador do CPI(M), Rijith Sankaran, um crime cometido há 19 anos no politicamente volátil distrito de Kannur, em Kerala. Rijith, um membro do CPI(M) de 25 anos de Kannapuram Chunda, foi emboscado e morto perto de um templo em Chunda em 3 de outubro de 2005.

O ataque ocorreu durante um período de intensa tensão política entre o Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) e o Partido Comunista da Índia (Marxista). Rijith caminhava em direção à sua casa quando um grupo de trabalhadores do RSS, armados, atacou ele e seus amigos perto de um poço. Enquanto Rijith sucumbiu aos ferimentos, três de seus amigos ficaram feridos no ataque.

Em 4 de janeiro, o Tribunal Distrital Adicional de Thalassery considerou o acusado culpado. Das 10 pessoas inicialmente acusadas, uma morreu num acidente de trânsito enquanto o caso estava pendente. As nove pessoas condenadas incluem Sudhakaran (57), Jayesh (41), Ranjith (44), Ajeendran (51), Anilkumar (52), Rajesh (46), Sreekanth (47), seu irmão Sreejith (43) e Bhaskaran (67). ).

O tribunal condenou-os ao abrigo de várias secções do Código Penal Indiano, incluindo a secção 302 (assassinato), a secção 307 (tentativa de homicídio), a secção 143 (reunião ilegal), a secção 147 (motins), a secção 341 (imobilização indevida) e o artigo 324. (causando danos voluntariamente com armas).