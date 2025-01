Trabalhando para preparar um plano para comandos de teatro, diz o Chefe do Estado-Maior de Defesa, Gen Anil Chauhan

O Chefe do Estado-Maior de Defesa (CDS), General Anil Chauhan, disse que o Departamento de Assuntos Militares está trabalhando na preparação do roteiro ‘Visão 2047’ para as forças de defesa, juntamente com o plano para os comandos do teatro.

“Em primeiro lugar, estamos a trabalhar para preparar a ‘Visão 2047’. Esperamos concluí-la até meados de 2025 e publicá-la oficialmente. Em segundo lugar, pretendemos apresentar um Plano Integrado de Desenvolvimento de Capacidades (PICD) que será ligeiramente diferente do Plano Longo anterior -Plano de Perspectiva Integrada para Desenvolvimento de Capacidades, estamos trabalhando nisso em uma nova direção”, disse o General Chauhan.

O CDS falou no podcast do Ministério da Defesa, ‘Rakshasutra’, onde expôs a sua visão para o DMA e os seus planos futuros. Disse ainda que a DMA trabalha na criação de doutrinas conjuntas para integração entre as forças de defesa.

ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E 196 INTEGRAÇÃO

O General Chauhan destacou as 196 atividades identificadas em oito verticais, destinadas a melhorar a eficiência operacional e administrativa no Exército, na Marinha e na Força Aérea.

Estas atividades abrangem áreas como sistemas de comunicação conjuntos, arquitetura de defesa aérea, quadros de partilha de informações, logística e desenvolvimento de capacidades. As iniciativas de integração visam agilizar o planeamento, a formação e as operações, garantindo uma estrutura de força coesa e eficiente.

“Doutrinas conjuntas estão sendo preparadas sobre temas como operações em múltiplos domínios, guerra centrada em redes, força de mísseis convencionais, trabalho conjunto de estados-maiores, espaço, comunicações conjuntas, arquitetura logística conjunta, operações aéreas e de helicóptero. Já desenvolvemos uma doutrina conjunta doutrina sobre operações cibernéticas”, disse ele.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E MODERNIZAÇÃO

O General Chauhan reafirmou a missão militar de impedir guerras e garantir vitórias decisivas quando necessário. Ele enfatizou a adaptação à natureza em rápida mudança da guerra através da autossuficiência, operações em múltiplos domínios e integração.

A agenda de modernização inclui a adopção de tecnologias avançadas, como a inteligência artificial e a computação quântica, a modernização dos actuais sistemas de armas e o desenvolvimento de doutrinas conjuntas para a guerra cibernética, espacial e híbrida.

O General Chauhan disse que o DMA e o pessoal de defesa integrado trabalharão em “capacidades que precisam ser desenvolvidas usando tecnologias futuras”.

Para tal, adoptaremos políticas específicas em áreas como o espaço, a inteligência artificial quântica, os equipamentos tripulados não tripulados e os sistemas autónomos letais, abrindo caminho para o seu desenvolvimento e utilização”, afirmou.

O CDS disse que além de trabalhar noutros projectos, a DMA está também a trabalhar em alguma organização de todas as reformas estruturais que vão ser feitas.

“Estamos submetendo ao governo o plano de comandos de teatro integrados e criando-os. Além disso, teremos uma sala conjunta de planeamento e operações para permitir que as três forças realizem planeamento e operações integradas”, disse ainda.

FUTURO DA GUERRA: DOMÍNIOS CIBERNÉTICOS E ESPACIAIS

O CDS destacou o ciberespaço e o espaço como domínios críticos em conflitos futuros, alertando que as guerras podem começar e terminar nestas áreas. Para enfrentar estes desafios, apelou a estratégias fortes e capacidades inovadoras.

EMPODERAMENTO DAS MULHERES E CONSTRUÇÃO DE CAPACIDADES

O General Chauhan enfatizou o empoderamento das mulheres em cargos de liderança nas forças armadas para inspirar a mudança social. Ele também delineou medidas de desenvolvimento de capacidades para preparar o pessoal para a guerra cognitiva e não cinética.