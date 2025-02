‘Tract It Back’: Elon Musk, JD Vance depois que a equipe de cães deixa de fazer posições racistas ‘normalize o ódio indiano’; Ro khanna fumaça

O bilionário tecnológico Elon Musk e o vice -presidente dos Estados Unidos, JD Vance, foram a favor de Marko Elez, um funcionário principal do Departamento de Eficiência do Governo (DOGE), depois de desistir de suas posições racistas anteriores.

Marko Elez de Dege supostamente fez vários comentários racistas, um deles atacou aos índios, no ano passado, antes de ingressar no departamento recém -formado.

Em suas posições agora eliminadas, o membro da equipe do Doge, Marko Elez, instou as pessoas a “normalizar o ódio indiano” e também se opuseram à posição dos Estados Unidos sobre imigração no passado.