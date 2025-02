Tráfego marítimo no Loja de fortes Foi temporariamente suspenso em ambas as direções devido ao nevoeiro, disse o Ministério do Transporte e Infraestrutura Turco em comunicado divulgado na quinta -feira.

Visibilidade restrita devido a névoa Isso causou a suspensão temporal, disse o ministério.

O Estreito liga o transporte internacional entre o Mar Negro e o Mar de Marmara, que se conecta ainda mais aos mares do mar Egeu e do Mediterrâneo.