Traficante de drogas norte-africano preso, policiais atacados por um grupo de imigrantes: agressão, spray de pimenta e fuga

Um novo episódio de violência contra a polícia. Do policiais foram atacados durante uma inspeção Quarticcioloum bairro nos arredores de Roma.

O episódio aconteceu ontem, quinta-feira, 16 de janeiro, mas a notícia só saiu na tarde do dia seguinte. Segundo o que surgiu, tudo começou quando um homem norte-africanopreso junto com uma mulher por ter sido flagrado traficando, resistiu aos policiais na tentativa de fuga.

E enquanto ele resistiu, Cerca de 20 pessoas chegaramum grupo de imigrantes que atacou os policiais jogando spray de pimenta neles, fazendo com que o traficante escapasse. Em qualquer caso, o Norte de África foi posteriormente rastreado.

Após o ocorrido, os policiais, com o apoio de outras equipes enviadas ao local pela Sala de Operações da sede policial, acompanharam onze pessoas, incluindo um dos dois presos, até a delegacia. No final dos controlos rituais, cinco das pessoas, quatro de nacionalidade marroquina e uma tunisina, foram encontradas ilegalmente em território nacional: serão agora colocadas no CPR de Bari.

Nas últimas horas, policiais da Delegacia de Prenestino também localizaram o fugitivo. Acabou um tunisiano de 25 anos que foi preso. A sede da polícia sublinhou que os controlos na zona de Quarticciolo continuarão “com ainda maior acuidade” para monitorizar a zona e combater todas as formas de criminalidade.