Tragédia de Delhi: colapso do edifício de quatro andares em Burri deixa dois mortos, incluindo uma garota de 7 anos

“Era um edifício de 4 andares e a construção foi concluída. O trabalho pop a fim estava em andamento … De acordo com relatos da polícia, 20 a 22 pessoas ficaram presas … 12 pessoas foram resgatadas. O NDRF está no local ”, disse Tiwari a jornalistas.

O deputado do Partido Bharatiya Janata, Manoj Tiwari, inspecionou na segunda -feira à noite as operações de busca e salvamento e disse que poderia haver negligência por parte de alguém para o colapso.

Dando sua segurança, o CM publicado em X, “Este incidente de colapso de edifícios em Burri é extremamente triste. Conversei com a administração local para garantir operações rápidas de alívio e resgate. Toda a ajuda possível para as pessoas afetadas serão fornecidas.

Duas pessoas morreram no colapso do prédio de quatro andares na área de Burri, no norte de Délhi, informou a polícia na terça -feira.

