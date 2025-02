Tragédia de Madhya Pradesh: Cinco mortos, incluindo 3 mulheres, 20 feridos quando caminhões de dumper chega a van em Bhind

Um incidente trágico ocorreu em Madhya Pradesh, onde cinco pessoas, incluindo três mulheres, morreram e 20 outras feridas depois que uma van atingiu um caminhão no distrito de Bhind, no monring de 18 de fevereiro.

O incidente ocorreu por volta das 5 horas da manhã, perto da vila de Jawaharpura, quando um grupo de pessoas retornou de uma função de casamento, disse a polícia do distrito (SP) asit Yadav. Algumas pessoas estavam sentadas no caminhão e outras paradas em uma estrada quando de repente um caminhão Dumpers os atingiu e seu veículo. Três pessoas morreram no local, enquanto outros sucumbiram mais tarde, disse ele.