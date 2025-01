Tragédia do Cybertruck: o que Matthew Livelsberger mandou uma mensagem para seu ex antes de explodir seu Tesla em frente ao hotel Trump

Uma explosão chocante envolvendo um Tesla Cybertruck em frente ao Trump International Hotel em Las Vegas no dia de Ano Novo deixou as autoridades em busca de respostas sobre os eventos que levaram ao incidente mortal.

Matthew Livelsberger, um Boina Verde com 19 anos de carreira militar, morreu em decorrência de um ferimento autoinfligido por arma de fogo após detonar o Cybertruck, que explodiu segundos depois de tiros serem disparados dentro do veículo. As autoridades dizem que Livelsberger era a única pessoa no caminhão no momento da explosão.

Nos dias que antecederam o trágico incidente, de acordo com a reportagem do The Denver Gazette, Livelsberger se comunicou com sua ex-namorada, Alicia Arritt, de uma maneira inesperadamente alegre. Os dois não mantinham contato há anos, após um doloroso rompimento em 2021, mas se reconectaram antes do Ano Novo.

Segundo Arritt, os textos de Livelsberger eram cheios de entusiasmo lúdico, como se ele estivesse exibindo um brinquedo novo. Em uma mensagem enviada às 9h de domingo, ele escreveu com entusiasmo: “Alugue um Tesla Cybertruck. É uma merda.” Ele continuou a enviar fotos e vídeos musicais do veículo, enviando mensagens de texto: “Eu me sinto como o Batman ou o Halo”, seguido de mais imagens do Cybertruck ao longo do dia.

Arritt, que é mãe solteira e trabalha muitas horas, ficou surpresa com a comunicação repentina do ex-companheiro, mas expressou alívio ao ter notícias dele novamente. Livelsberger mencionou que estava trabalhando com drones em seu novo emprego, tema que despertou sua curiosidade.

Quando Arritt perguntou sobre a velocidade do Cybertruck, Livelsberger respondeu: “Império”.

Porém, poucas horas depois, as conversas joviais se transformaram em tragédia. No dia de Ano Novo, Livelsberger dirigiu o Cybertruck até o Trump International Hotel em Las Vegas, onde se matou com um tiro dentro do veículo. O caminhão explodiu pouco depois e Livelsberger foi encontrado morto no local.

As autoridades confirmaram que Livelsberger, que serviu a maior parte de sua carreira militar em Fort Carson e em missão na Alemanha, morreu devido aos ferimentos na explosão. Os investigadores estão trabalhando para determinar as circunstâncias exatas de suas ações que levaram à explosão, embora os relatórios iniciais indiquem que foi um suicídio.

Embora os detalhes dos momentos finais de Livelsberger permaneçam obscuros, as mensagens de texto que ele enviou a Arritt nos dias anteriores contrastam fortemente com a conclusão devastadora da explosão do Cybertruck.

