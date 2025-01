Tragédia do gás em Bhopal: Resíduos tóxicos transportados em meio a protestos. aqui está o porquê

Quarenta anos após a tragédia do gás em Bhopal, 377 toneladas de resíduos perigosos foram removidas da fábrica abandonada da Union Carbide para eliminação adequada no meio de protestos.

Alguns ativistas locais alegaram que 10 toneladas de resíduos da Union Carbide foram incinerados em testes em Pithampur em 2015, após o que o solo, as águas subterrâneas e as fontes de água nas aldeias vizinhas foram contaminadas. Mas Singh rejeitou a alegação, afirmando que a decisão de eliminar resíduos em Pithampur só foi tomada depois de um relatório de teste de 2015 ter sido examinado e todas as objecções terem sido examinadas.

“Os 12 camiões contentores que transportavam os resíduos saíram por volta das 21h00 sem parar. Um corredor verde foi criado para a viagem de quase sete veículos para a área industrial de Pithampur, no distrito de Dhar”, disse Swatantra Kumar Singh, diretor do Departamento de Assistência e Reabilitação da Tragédia de Gás de Bhopal. Cerca de 100 pessoas trabalharam em turnos de 30 minutos desde domingo para embalar e carregar os resíduos em caminhões, disse ele. PTI .

Este desastre é considerado um dos piores acidentes industriais do mundo. Em 3 de Dezembro, o Tribunal Superior de Madhya Pradesh repreendeu as autoridades por não limparem as instalações da Union Carbide em Bhopal, apesar das directivas do Supremo Tribunal.