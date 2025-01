Tragédia na mina de Assam: Corpo de mineiro recuperado da mina de carvão inundada em Dima Hasao, oito ainda presos

O corpo de um dos nove mineiros presos dentro de uma mina de carvão no distrito de Dima Hasao, em Assam, foi recuperado por uma equipe de mergulho do exército indiano na quarta-feira. Várias agências, incluindo a Marinha e a Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF), continuam as operações para resgatar os restantes oito trabalhadores afetados pela mina inundada.

Na segunda-feira, a água inundou uma mina ilegal de 90 metros de profundidade localizada em Umrangso, uma remota cidade industrial perto da fronteira entre Assam e Meghalaya. Segundo fontes, a água encheu aproximadamente 30 metros da mina.