O corpo de um mineiro foi recuperado no distrito de Deemahasau, em Assam, onde nove pessoas permanecem presas em uma mina de carvão. As operações de resgate, lideradas pelo Exército, Marinha e NDRF, continuam em condições difíceis. O Ministro-Chefe de Assam está supervisionando os esforços, apoiado pela Equipe de Mergulho 21 Para SF do Exército Indiano.