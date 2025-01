Tragédia no hospital de Bengala: a luta começa enquanto o SFI protesta contra a morte de uma mulher grávida por ‘solução salina vencida’

West Bengal News: Uma briga eclodiu entre a polícia e a Federação de Estudantes da Índia (SFI) fora do Midnapore Medical College and Hospital por causa da morte de uma mulher grávida e de alguns gravemente doentes depois de terem usado “solução salina vencida”.

Uma mulher grávida morreu e outras quatro ficaram em estado crítico após o parto num hospital estatal no distrito de Paschim Medinipur, em Bengala Ocidental, com familiares da falecida alegando que a sua morte se deveu à administração de lactato de Ringer expirado através de fluido intravenoso (IV).

A morte da mulher grávida gerou protestos de partidos de esquerda, incluindo o SFI, e do Congresso em frente ao Hospital e Faculdade de Medicina de Midnapore no sábado.

Os familiares da mulher grávida apresentaram queixa na esquadra da polícia de Kotwali, alegando que as autoridades do hospital de Midnapore foram responsáveis ​​pela morte da mulher. PTI relatado.

A mulher grávida morreu na sexta-feira, 10 de janeiro, nas instalações administradas pelo governo em Bengala Ocidental, após dar à luz seu bebê na quarta-feira, disseram autoridades.

Após a morte da mulher grávida e a deterioração do estado de saúde de outras quatro, o governo de Bengala Ocidental liderado por CM Mamata Banerjee formou um painel de 13 membros para investigar o assunto, disse um alto funcionário.

O bebê entregue pela falecida ainda está internado no Midnapore Medical College and Hospital.

O que é o lactato de Ringer? A injeção de Ringer com lactato é usada para repor a perda de água e eletrólitos em pacientes com baixo volume sanguíneo ou pressão arterial baixa.

As amostras de Ringer Lactato, que foi administrado a pacientes do Midnapore Medical College and Hospital, foram coletadas e aguarda-se um relatório de monitoramento do medicamento, informou o PTI.

Governo de Bengala Ocidental investiga morte A equipe de investigação do departamento de saúde chegou ao hospital na manhã de sábado e se encontrou com as autoridades envolvidas, disse outra autoridade.

Durante o protesto, apoiantes de partidos de esquerda, incluindo a Federação de Estudantes da Índia (SFI) e o Congresso, alegadamente tentaram entrar nas instalações do Midnapore Medical College and Hospital para se encontrarem com a equipa de investigação de 13 membros, mas foram presos pelo Ocidente. Polícia de Bengala.

Os manifestantes então ergueram cartazes e levantaram palavras de ordem contra o governo do estado, alegando que a mulher morreu por negligência das autoridades hospitalares.

Os manifestantes também culparam a ministra-chefe do Trinamool Congress (TMC), Mamata Banerjee, que também detém a pasta da saúde, pela morte da mulher.

