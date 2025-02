Traição sensacional de Ida di Filippo, à primeira vista à primeira vista, em que programa o veremos | Olhar

Ida di Filippo Está pronto para uma nova aventura profissional. Juntamente com Tommaso Fogliaa estrela de À primeira vista Ele fará um passeio gastronômico. O objetivo será mudar toda a península para descobrir os sabores e tradições locais e lojas de bolos que são mais amadas pelas famílias italianas. On Food Network Canale 33 chega Doces loucosTransmitido na primeira TV a partir de 20 de fevereiro toda quinta -feira às 22h

Para recomendar as fases de sua programação de viagens, grupos de familiares e amigos de diferentes lugares da Itália serão fãs reais de doces, que os convidarão a visitar suas cidades e provar as especialidades mais típicas da área, primeiro em seus bolos de coração E depois diretamente para a casa deles para um lanche com os arcos. “Nós amamos doces – Ida di Filippo escreveu no Instagram -. Eu açucarei e açucaro Tommaso Foglia para o qual saímos Uma viagem maravilhosaOu melhor, procurando a sobremesa perfeita. Não podemos revelar muito você, mas certamente garantimos você Divirta -se e muitas degustações“.

Enquanto isso, a quarta temporada de À primeira vistaO show popular que é transmitido em tempo real. E, assim como nas últimas temporadas, Gianluca “Biscuit” Torre teve o melhor. O corretor comemorou seu sucesso em um quarto de hotel milanês na companhia de todos os outros corretores.