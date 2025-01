Trailer: crianças gastam "Férias de pesadelo" com Mel Gibson

Na história, o adolescente Noah (Mason Thames) e seus amigos passam as férias de verão na ilha de Martha’s Vineyard: jogam beisebol, inventam teorias da conspiração e se apaixonam pela primeira vez. As tão esperadas férias são arruinadas por uma misteriosa força mística que ameaça toda a cidade. Para entender o que está acontecendo, os meninos se unem ao detetive aposentado Gene Carruthers (Mel Gibson).

“Acho que conhecer Noah preenche a lacuna, essa é a peça do quebra-cabeça que faltava em sua vida. Ele era apenas um velho de chapéu, um solitário que todos pensam que enterrou a esposa no jardim e de repente agradece por esses caras. , ele está ocupado fazendo aquilo em que é bom novamente”, diz Gibson sobre seu personagem.

O ator também expressou sua admiração pelos jovens colegas: “Basta ver como eles trabalham, como são verdadeiros e autênticos, que não dá mais para hackear e fingir a inocência da juventude e o entusiasmo sem limites”.

Os papéis do filme, que em muitos aspectos lembra “Stranger Things”, foram interpretados por Lorraine Bracco (“World Wrecked”), Noah Cottrell (“The Spiderwick Chronicles”), Nora Zeetner (“List of Suspects”), Emma Fasano (“Seca”), Patrick Renna (“Glitter”), Kevin James (“Chuck e Larry: O Casamento do Bombeiro”). Diretor: David Henry (“Naquele Ano”).