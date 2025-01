Trailer de Demolidor: Nascido de Novo: O Rei do Crime de Vincent D’Onofrio está de volta e está mais assustador do que nunca

Leia também | Data de lançamento do Kraven the Hunter OTT: como assistir ao filme de super-herói online

A empolgação com a introdução de vilões novos e antigos é alta. “A incorporação do Muse vai complicar muito as coisas. “Mal posso esperar para ver o Bullseye novamente”, observou um fã.

Comentando sobre a música do trailer, um fã comentou: “A música no final deixa isso na nota perfeita”.

Elogiando o desempenho de Vincent D’Onofrio como Rei do Crime, um fã observou: “O Rei do Crime de Vincent D’Onofrio é verdadeiramente aterrorizante, mais assustador do que qualquer outro vilão da Marvel. Mesmo através da calma dele, você sente a violência; “Esse nível de desempenho é além de incrível.”

O retorno da música tema original despertou emoções. Um fã compartilhou: “O antigo tema do Demolidor voltando no final me deu arrepios!!!”

O show também verá o retorno de rostos familiares, incluindo Deborah Ann Woll e Elden Henson, junto com novas adições como Michael Gandolfini, Ayelet Zurer e Jon Bernthal. A série promete uma mistura de ação, aventura e drama policial com um tom mais sombrio e maduro que lembra a série original da Netflix.

A nova série mostra Matt Murdock, um advogado cego altamente qualificado, fazendo malabarismos com sua movimentada prática jurídica enquanto enfrenta as ambições políticas de Wilson Fisk na cidade de Nova York. À medida que suas identidades passadas ressurgem, os dois personagens se encontram em uma rota de colisão dramática.

A Marvel Television apresentou o primeiro trailer de sua tão esperada série Demolidor: Nascido de Novo que estreará em 4 de março de 2025 às 18h PT/21h ET na Disney +. A série traz de volta o favorito dos fãs, Charlie Cox, como Matt Murdock/Demolidor, e Vincent D’Onofrio, como Wilson Fisk/Kingpin, em uma corajosa continuação da história do Demolidor.

Confira todas as notícias de negócios, notícias de última hora e atualizações de notícias mais recentes no Live Mint. Baixe o aplicativo The Mint News para atualizações diárias do mercado.

Business NewsNewsUS NewsDaredevil: Born Again Trailer: O Rei do Crime de Vincent D’Onofrio está de volta e mais assustador do que nunca

AvançarMenos