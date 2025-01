Trailer de Deva: o teaser do filme de Shahid Kapoor cria buzz nas redes sociais; Internautas perguntam filme Malayalam Mumbai Police Remake?

Trailer de Deva: O próximo filme de Shahid Kapoor, ‘Deva’, cujo trailer foi lançado na sexta-feira, está previsto para ser lançado em 31 de janeiro de 2025. Um teaser do drama de Bollywood cheio de ação gerou uma reação tremenda nas redes sociais online.

O trailer de 2 minutos e 90 segundos começa com a narração de Shahid. O ator pode ser ouvido dizendo que terroristas mataram seu colega policial, então agora a Polícia de Mumbai está decidida a buscar vingança. O trailer, que apresenta ação intensa e visuais dramáticos, mostra Shahid Kapoor dizendo que planejam invadir todas as pistas, todos os sistemas e todas as áreas que mantiveram abertas. Depois de declarar que um criminoso é um “gângster”, Shahid continua seus ataques. O trailer termina com o ator se olhando no espelho.

Após o lançamento do trailer do filme, o analista da indústria cinematográfica Sumit Kadel em uma postagem no 𝐅𝐄𝐀𝐑𝐋𝐄𝐒𝐒 𝐂𝐎𝐏.” Outro analista de negócios cinematográficos, Taran Adarsh ​​​​comentou: “Depois de uma forte resposta ao #DevaTeaser, aqui está o eletrizante #DevaTrailer… Este estrelado por #ShahidKapoor está atingindo todas as notas certas antes de seu lançamento.”

Os internautas reagiram fortemente ao emocionante trailer, enquanto alguns expressaram entusiasmo pelo filme, outros o chamaram de blockbuster. Um usuário afirmou: “Excelente trailer. #deva conquistará os corações do público.” Um segundo usuário escreveu: “#DevaTrailer eleva a fasquia com a intensidade de Shahid Kapoor e o charme de Pooja Hegde”. Comentando sobre a música de fundo, um usuário escreveu: “BGM de próximo nível”.

Alguns usuários sugeriram que o filme parece ser um remake e afirmaram: “Acho que é um remake do filme Telegu ‘GOLIMAR’. Posso estar errado, mas o trailer transmite as mesmas vibrações com a aura adicional de Shahid Kapoor.” Um quinto usuário comentou: “O trailer faz com que pareça o mesmo enredo da Polícia de Mumbai”. Um sexto usuário respondeu: “Claramente dikh raha hai ki é um remake do filme Malayalam Mumbai Police dirigido por Roshan Andrew.”

Sobre o filme A direção de Rosshan Andrrew apresenta Pooja Hegde, Pavail Gulatie, Pravessh Rana e Kubbra Sait ao lado do ator principal Shahid Kapoor. Produzida pela Zee Studios e Roy Kapur Films, esta história segue um policial sábio, mas rebelde, que descobre uma teia de engano e traição enquanto investiga um caso de grande repercussão.

Fonte