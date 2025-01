A Diretoria Principal do Ministério da Justiça da Rússia, em Moscou, apresentou uma queixa no tribunal de Kuntevsky na capital com a liquidação da Fundação Transgênero, criada para os russos com diferenças de transgêneros. Ele relata RIA News.

Como disse uma fonte perante o tribunal, a agência de notícias, o julgamento foi concluído, mas a data da audiência ainda não foi prevista para o exame.

Foi relatado que o fundo, criado em 2007, cessou o momento presente e seus líderes deixaram a Federação Russa.

