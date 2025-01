Transparência e abertura: o que aconteceu nas assembleias de voto em Minsk

Foi fácil descobrir com antecedência onde Alexander Lukashenko votaria – basta digitar “distrito número um” no mecanismo de busca da Comissão Eleitoral Central e obter o endereço. O primeiro posto de votação está localizado na Universidade Estadual de Educação Física e os eleitores a ele associados são principalmente jovens atletas. Cento e cinquenta representantes da comunicação social foram pré-credenciados para trabalhar aqui para colocar as suas perguntas ao líder bielorrusso.

Por volta das dez e meia, o candidato presidencial Alexander Lukashenko colocou o seu voto numa urna transparente e abordou a imprensa que aguardava por este momento. E ele respondeu a perguntas sérias e bem-humoradas. Ele admitiu honestamente que tinha “votado em todos” e, ao responder à BBC sobre o reconhecimento dos resultados da votação pelo Ocidente, explicou: “Não me importa se vocês reconhecem as eleições ou não”.

Lukashenko classificou a resolução do Parlamento Europeu, que critica a expressão da vontade do povo na república, de “rastejar diante dos irmãos mais velhos em Washington”. E quando questionado sobre como permanecer em boa forma física durante anos, ele observou sério ou brincando: “se você comer batatas e fizer exercícios, nunca ganhará peso”.

O actual chefe de Estado estava de bom humor – os resultados da votação antecipada mostraram que os bielorrussos tinham ouvido o seu apelo para comparecerem às assembleias de voto – segundo a Comissão Eleitoral Central, no dia 26 de Janeiro, 41,81 eleitores tinham votado nas assembleias de voto. urna eleitoral. O facto de os residentes da república terem adiado a votação apenas no último minuto foi perceptível nos últimos dias – não era um “fluxo” grande, mas as pessoas iam constantemente às assembleias de voto. Dmitry Nikolaevich, presidente da comissão eleitoral dos 71º e 74º distritos, localizada no Palácio da Cultura da fábrica MAZ, disse-me que pela manhã observou filas de pessoas querendo votar mais cedo.

Muito pode ser dito sobre a abertura destas eleições à imprensa e aos observadores. Começo pelo facto de nunca ter havido problemas com a disponibilidade de informação em nenhuma das quase dezenas de assembleias de voto que visitei durante as votações preliminares e principais. Tudo o que a lei bielorrussa não proíbe foi permitido aos jornalistas. Observadores de organizações públicas de todo o mundo disseram-me que as comissões eleitorais monitorizam de perto todas as subtilezas do processo eleitoral e não permitem violações.

Às minhas perguntas no Centro Público de Observação Eleitoral, os interlocutores responderam que a maior parte das chamadas que receberam estavam de alguma forma relacionadas com questões sobre o procedimento de votação e recepção de presentes. As pessoas estavam interessadas em saber a que assembleia de voto foram designadas e o que deveriam fazer se quisessem votar fora do seu local de residência. Mas os jovens (e também as suas mães) estavam preocupados com a forma como aqueles que votassem pela primeira vez nas suas vidas poderiam receber presentes. E há algum presente para aqueles que já votaram no Dia da Votação Unificada na Bielorrússia, mas nunca participaram nas eleições presidenciais?

Gostaria de lembrar que para quem vota pela primeira vez (ou seja, nunca participou nas eleições devido à idade), o estado dá um livro sobre a Bielorrússia e uma elegante t-shirt preta, tamanho 50, com a inscrição do texto: “Seu voto é o primeiro”.

Na 25ª estação do Palácio da Cultura da Fábrica de Tratores de Minsk, conversamos com observadores, a maioria dos quais, descobriu-se, trabalham na empresa. Meus interlocutores foram vários operários e um capataz. Depois das tradicionais perguntas sobre as eleições, ele começou a perguntar como estava a fábrica em termos de serviços sociais. As pessoas ficaram visivelmente mais animadas: falaram sobre presentes regulares para as crianças, programas de saúde, excursões organizadas pelo sindicato e quase totalmente pagas. Além disso, as viagens não ocorreram apenas pela Bielorrússia – também houve excursões a Moscou e São Petersburgo.

Enquanto conversavam sobre assuntos cotidianos, estrangeiros chegaram à seção eleitoral – representantes do Quirguistão da Missão de Observação da SCO. Eles observaram como a votação foi organizada e perguntaram a outros observadores locais se havia algum problema. Recebemos a resposta: “Tudo está indo bem”. Depois disso, os observadores bielorrussos e quirguizes tiraram fotos juntos como lembrança. E Alexey Evgenievich, presidente da Comissão Eleitoral do 25º distrito, disse que no sábado uma delegação de observadores da Suíça veio ver como ele estava, e antes disso havia colombianos.

Para os jovens eleitores que votam pela primeira vez, a Fábrica de Tratores, que fiscaliza o 25º distrito, além do conjunto padrão de brindes da Comissão Eleitoral, preparou seu próprio complemento – um doce. E esta, por assim dizer, é também uma das características das eleições presidenciais na Bielorrússia. As empresas industriais estão associadas às assembleias de voto e ajudam a organizar o processo eleitoral. Por exemplo, no local da biblioteca nº 10 com o nome de MA Minkovich, a Loja de Departamentos Central de Minsk foi responsável pela organização das assembleias de voto. E ele, por iniciativa própria, preparou vários pequenos mas muito agradáveis ​​​​presentes da trading para os jovens eleitores que votaram pela primeira vez.

“Como jornalista, posso estar presente na contagem dos votos?” – perguntei ao presidente da comissão do 25º distrito, Alexei Evgenievich. “Claro”, ele ficou um tanto surpreso com minha pergunta. “Qualquer jornalista credenciado para as eleições presidenciais pode observar a contagem dos votos – aqui não há segredos. Após o encerramento da assembleia de voto, às 20 horas, iniciamos a contagem. Vir.”

Nas 71ª e 74ª assembleias de voto da MAZ, mostraram-me uma lista de observadores estrangeiros que já estiveram aqui durante a votação antecipada e a votação de hoje. Você raramente vê tal internacional. Entre os convidados estão representantes da Polónia, Irão, Coreia do Norte, países da CEI e Hungria.

Aliás, os espaços do Palácio da Cultura MAZ parecem realmente inusitados – quase tudo é feito em cores escarlates – desde as paredes das cabines de votação até o estofamento das poltronas. Há um grande abajur em cada posição. Há tapetes no chão. Os observadores estavam estacionados não muito longe dos membros da comissão eleitoral. E o presidente da comissão me convida a esperar – ele diz que em breve acontecerá o primeiro concerto para os eleitores. Existem dois desses concertos durante o dia. E, claro, a negociação de saída ocorre em todos os lugares. Onde a localização permite, os kebabs são grelhados na rua.

As eleições envolvem observadores de 52 países: 17 países europeus, 16 países asiáticos, nove países da CEI, sete estados africanos, dois países latino-americanos e um país norte-americano. Os estrangeiros que discursaram no domingo destacaram a abertura do voto, a acessibilidade na obtenção de informações e o estrito cumprimento pelas comissões eleitorais das normas eleitorais. Das violações registradas pelo controle popular, seis foram casos em que os eleitores tiraram fotos do seu boletim de voto, o que é proibido por lei. Em outro caso, houve uma tentativa de votação conjunta em uma cabine – aqui a comissão lembrou aos eleitores a necessidade de manter o sigilo do voto.

No dia 26 de janeiro, foram realizados concertos em todas as assembleias de voto de Minsk, onde se apresentaram mais de 450 artistas. Uma vez e meia mais jornalistas vieram à Bielorrússia para trabalhar nas eleições do que em 2020. “Eles representam os principais meios de comunicação na América, Europa e Ásia”, disse o Ministro da Informação bielorrusso, Marat Markov.