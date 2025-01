Transporte marítimo para obter status de infraestrutura para impulsionar a construção e propriedade naval nacional

Atualmente, a Índia tem menos de 1% de participação no mercado global de construção naval (22º), dominado pela China, Coreia do Sul e Japão. Está também classificado em 18º lugar a nível mundial em termos de propriedade de navios, com uma frota de cerca de 1.550 navios registados e uma capacidade de carga de 13,5 milhões de toneladas brutas. De acordo com o plano Visão 2047, a Índia pretende aumentar a sua propriedade naval para estar entre os cinco maiores a nível mundial, com 100 milhões de GT acumulados até 2047. Além disso, o plano é aumentar a construção naval no país para estar entre os cinco maiores construtores navais até 2047. com capacidade de produção de 4,5 milhões de toneladas brutas por ano (GTPA), ante aproximadamente 0,1 milhão de GTPA hoje.