Tratado do Vale do Indo: especialista neutro defende posição da Índia contra o Paquistão

O Ministério das Relações Exteriores (MEA) saudou na terça-feira a decisão de um “especialista neutro” nomeado pelo Banco Mundial que confirmou a posição da Índia depois que o Paquistão levantou várias questões sobre os projetos hidrelétricos de Kishenganga e Ratle em Jammu e Caxemira na última terça-feira. questões relacionadas ao Tratado da Água do Indo (IWT).

Enquanto a Índia exigia que o perito neutro resolvesse as questões previstas no THI entre Nova Deli e Islamabad, o Paquistão recorreu ao Tribunal Permanente de Arbitragem em Haia para resolver a questão.

A Índia assinou o THI com o Paquistão em 19 de setembro de 1960, sob a liderança do então primeiro-ministro Jawaharlal Nehru, após nove anos de negociações destinadas a resolver questões relacionadas aos rios transfronteiriços.

“A Índia saúda a decisão tomada pelo especialista neutro nos termos do parágrafo 7 do Anexo F do Tratado das Águas do Indo de 1960”, disse o Ministério das Relações Exteriores em comunicado oficial.

“A decisão mantém e justifica a posição da Índia de que as sete questões que foram encaminhadas ao perito neutro, em relação aos projectos hidroeléctricos de Kishenganga e Ratle, são diferenças que se enquadram na sua jurisdição ao abrigo do tratado”, acrescentou.

A resposta do MEA veio horas depois de o presidente neutro da Comissão Internacional de Grandes Barragens, Michel Lino, ter decidido que é competente para tomar uma decisão sobre os “méritos dos pontos de diferença” entre a Índia e o Paquistão sobre os dois projectos hidroeléctricos.

Inicialmente, em 2015, o Paquistão solicitou a nomeação de um perito neutro para abordar as suas objecções aos dois projectos em Jammu e Caxemira. Contudo, em 2016 mudou de posição e propôs que as impugnações fossem processadas pelo tribunal arbitral.

“A posição consistente e de princípio da Índia tem sido a de que o perito neutro é o único que tem jurisdição, nos termos do tratado, para decidir estas diferenças”, afirmou o MEA no comunicado.

“Tendo confirmado a sua própria competência, o que é consistente com a opinião da Índia, o perito neutro irá agora prosseguir para a próxima fase (substantiva) do seu processo”, acrescentou.

No entanto, o ministério disse que a Índia e o Paquistão também permanecem em contacto sobre a questão da modificação e revisão do Tratado das Águas do Indo.