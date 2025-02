TRAUPATI LADDU ROW: A Agência de Probedas prende quatro pessoas em Tirumala ghee adulteração Caso: Fuentes

O Escritório de Pesquisa Central (CBI) prendeu quatro pessoas no domingo em relação ao caso de adulteração Tirumala Laddu, disseram fontes hoje à Índia. Os presos incluem Bipin Jain e Pomil Jain, ex -diretores da Bhole Baba Dairy em Roorkee; CEO de Vaishnavi lacteos apóia Vinay Kant Chawda; e o diretor administrativo do Dairy Rajasekharan.

Os quatro foram presos como parte de uma investigação sobre irregularidades no fornecimento de ghee para a preparação de Tirumala Laddus.

A investigação revelou que os representantes dos laticínios Vaishnavi garantiram propostas em nome da AR Dairy, disseram as fontes.

As autoridades descobriram que o Vaishnavi Dairy criou documentos e carimbos falsos para manipular o processo de licitação. Os registros falsos indicaram a aquisição do ghee de Bhole Baba Dairy, que não tinha a capacidade de fornecer os valores necessários.

Segundo as fontes, o réu comparecerá perante o Tribunal de Tipati amanhã. O membro da equipe de pesquisa especial (SIT) e o diretor conjunto do CBI Viesh Prabhu, que esteve em Tiverupati para supervisionar a investigação, estará presente no tribunal.

O caso remonta ao governo anterior liderado pelo mandato de Ys ​​Jagan Mohan Reddy, quando os materiais foram encontrados em Laddu Prasadam. Anteriormente, a Suprema Corte instruiu a investigação monitorada pelo CBI sobre as acusações. A equipe também incluiu membros do governo de Andhra Pradesh e a Autoridade de Padrões de Segurança e Alimentos da Índia (FSSAI).

A investigação começou no ano passado. Tarumala Trupati Devasthanams (TTD) requer 15.000 kg de ghee de vaca diariamente para a preparação de Laddu. O alimento de Tamil Nadu obteve um concurso para fornecer ghee a Rs 320 por kg. Em 8 de julho, oito navios -tanque chegaram e quatro foram enviados para testes. Em 17 de julho, os relatórios de laboratório confirmaram a presença de substâncias impuras no ghee.

As autoridades continuam investigando o caso para determinar o escopo das violações e as responsáveis.