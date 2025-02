Treinador principal "Washington" anunciou a diferença no jogo de Oveechkin antes e depois da lesão

Em novembro, Ovechkin recebeu uma fratura da fíbula da perna esquerda e, portanto, ficou fora de ordem por um mês e meio. Mas mesmo depois de retornar, ele continua a marcar e reduzir o atraso do registro canadense de Wayne Gretzky.

“Veremos o seu melhor hóquei nesta temporada. Digo porque me lembro do início deste ano e da lesão. Em seu jogo”, disse o treinador do serviço de imprensa do clube.

Mas depois de uma pausa no torneio das quatro equipes nacionais, que será realizada de 12 a 20 de fevereiro, Oveechkin parecerá ainda melhor, Karbury é certo. E ele espera os últimos 27 jogos da temporada regular.

Já se sabia anteriormente que o OVI permanecerá nos Estados Unidos durante o intervalo e treinará durante um intervalo.

No total desta temporada está a conta Oveechkin 26 gols e 14 programas. Ele tem apenas 15 gols do recorde de Gretzki por gols abandonados nos campeonatos regulares da liga.